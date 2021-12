¿Cuál es el nombre de la esposa de Vicente Fernández?

Vicente Fernández estuvo casado por más de cinco décadas con una mujer. Ella es Maria del Refugio Abarca Villaseñor pero muchos la conocen como Doña Cuquita. Ella es la madre de sus tres hijos: Vicente Jr., Gerardo y Alejandro. Los tres son conocidos como “Los Tres Potrillos”.

Cuquita y Vicente se conocieron cuando eran vecinos en Guadalajara

María del Refugio Abarca Villaseñor conoció al ‘Charro de Huentitán’ desde que eran jovenes. Ella eran vecinos en Guadalajara y convivían muy seguido. Cuando se enamoraron decidieron casarse el 27 de diciembre de 1963. El cantante una vez contó que había quedado flechado por la belleza de Cuquita, que un día al salir de misa le regaló una flor de laurel y le pidió que fueran novios, a lo que ella aceptó unos días después.

Pero por los compromisos de El Chente y su ocupada agenda hizo que él le dijera que lo mejor era terminar, pero cuando se enteró que Cuquita estaba saliendo con alguien más la buscó nuevamente para ‘informarle’ que él se casaría con ella el 27 de diciembre.

Cuquita y Vicente tienen tres hijos juntos

Tras su matrimonio, la pareja procreo tres hijos. Cuquita dio a luz a tres varones: Vicente Jr., Gerardo y Alejandro. Después adoptaron a Alejandra. Cuquita es 6 años menor que Vicente Fernández, lo que quiere decir que ella tiene 75 años de edad.

Cuquita y Vicente adoptaron una niña

Vicente y Cuquita adoptaron a la pequeña Alejandra, quien es hija biológica de una cuñada de él, pero por cuestiones de cariño y apoyo, decidió adoptarla como su hija, según Terra.com. Aparte a El Chente le han surgido un par de presuntos hijos no reconocidos, a quienes habría tenido fuera del matrimonio. Se dice que sus hijos no reconocidos se llaman Rodrigo Fernández y Ana Cecilia Aréchiga.

Hace algunos años, los medios reportaron que su supuesto hijo, quien fue parte de la vida de la familia Fernández, había estafado al cantante por 18 años. Se reportó que Rodrigo no era su hijo. Mientras que Cecilia había tratado contactar a El Chente pero esta la rechazo. Según Terra, “Ana Cecilia afirmó que don Vicente conoció a su mamá cuando aún no era famoso y de su amor la procrearon, pero después perdieron contacto, por lo que Vicente Fernández jamás la reconoció. Asimismo aseguró que ella no busca beneficios económicos, ya que solo esperaba que reconocida por el cantante”.