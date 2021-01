Gran finales en TV ¿Cuáles programas terminan este 25 de enero?

De cara al martes 26 de enero, en donde Telemundo estrenará 2 producciones unidas a su programa líder en audiencia, Exatlon Estados Unidos, la cadena presenta una noche histórica de grandes finales en su horario estelar hoy lunes, 25 de enero, comenzando con “El Domo del Dinero” a las 7pm/6c, seguido por el final de dos horas de “Todo Por Mi Hija” en horario especial a las 8pm/7c y culminando la noche con “Falsa Identidad” a las 10pm/9c.

¿Cuáles programas terminan hoy, 25 de enero?

A las 7pm/6c, “El Domo del Dinero” culmina una temporada llena de adrenalina al coronar al campeón(a) de la competencia, quien ganará $100,000 en efectivo. Esta competencia de alta energía conducida por Zuleyka Rivera y Karim Mendiburu, ha contado con una variedad de juegos y desafíos que han puesto a prueba el atletismo, la estrategia y el trabajo en equipo de los competidores para lograr entrar al “domo del dinero”.

A las 8pm/7c, “Todo Por Mi Hija” culminará con un gran final de dos horas de la exitosa serie turca que cuenta la historia de Oyku, la niña que robó el corazón de toda la audiencia. Durante este episodio lleno de momentos conmovedores, mucho drama y una inolvidable boda doble, Oyku comprenderá que nunca volverá a estar sola y encuentra en Demir y Candan la familia que tanto añoraba.

A las 10pm/9c, “Falsa Identidad” cerrará esta segunda entrega con un final cargado de acción y suspenso de la serie protagonizada por Luis Ernesto Franco, Alexa Martín, Samadhi Zendejas, Eduardo Yáñez, Sonya Smith y Azela Robinson. ¿Diego (Franco) aceptará el trato de Circe (Zendejas) por defender la honra de su hija? ¿Y Victoria (Martín) finalmente conseguirá las pruebas en contra de Claudio y Mateo (Yáñez) para que paguen por sus negocios turbios e inhumanos?

¿Cómo disfrutar la noche de finales en televisión?

Los televidentes pueden ver el gran final de los tres programas en vivo por Telemundo, por la app de Telemundo (disponible en el Google Play Store y el Apple App Store), o por Telemundo.com. La audiencia se puede unir a la conversación a través de las redes sociales de Telemundo en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.

Verifique con su proveedor local de televisión (FIOS, Optimum, Time Warner) para averiguar el canal de la cadena en su área. También puedes hacer click aquí para encontrar el canal de Telemundo en tu área.

Si no tiene cable o no puede acceder a un televisor, puede ver Telemundo en los Estados Unidos desde su computadora, teléfono o dispositivo de transmisión a través de uno de los siguientes canales de TV en vivo y sin cable.

Servicios de transmisión:

Hulu con TV en vivo : además de una biblioteca de transmisión a demanda similar a Netflix, Hulu también ofrece un conjunto de canales de televisión en vivo, incluido Telemundo. Puede registrarse para “Hulu con Live TV” aquí , y luego puede ver el programa en vivo en su computadora a través del sitio web de Hulu, o en su teléfono, tableta o dispositivo de transmisión a través de la aplicación Hulu.

Si no puede ver en vivo, “Hulu con Live TV” también viene con su extensa biblioteca a pedido (que tiene muchos espectáculos disponibles después de su emisión) y 50 horas de almacenamiento en la nube DVR (con la capacidad de actualizar a “Mejorado Cloud DVR, “que le brinda 200 horas de espacio de DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales”).

FuboTV: Telemundo está incluido en el paquete “Fubo Premier” que cuesta $34.99 por mes después de la prueba gratuita de 7 días. Solo tienes que hacer click aquí o en FuboTV.com para aprovechar la prueba gratuita de 7 días, y puedes verlos en tu computadora a través de FuboTV sitio web, o en su teléfono, tableta o dispositivo de transmisión a través de la aplicación FuboTV

AT&T TV: El paquete más barato de AT&T TV, PLUS con +45 canales cuesta $65 al mes y ofrece Telemundo. AT&T TV ofrece una prueba gratuita de 7 días. Seleccione el paquete de canales que desea. Si cancela su suscripción dentro de los siete días de la prueba gratuita, no se le cobrará. La opción más costosa se llama MAX, +60 canales que incluye Telemundo. Ingrese su información de pago. Si cancela su suscripción dentro de los siete días de la prueba gratuita, no se le cobrará. Haga clic aquí para obtener la lista completa de dispositivos compatibles.