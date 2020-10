Ninel Conde luce lujoso anillo: ¿Se comprometió con su novio?

Ninel Conde continúa disfrutando de unas paradisíacas vacaciones en compañía de su novio Larry Ramos en Turquía. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de los seguidores del “Bombón Asesino” fue un lujoso anillo que presumía con mucho orgullo en sus recientes historias en la plataforma de Instagram.

En una sesión de preguntas y respuestas, la actriz mexicana recibió una pregunta por parte de un usuario que mencionaba: “Y ese anillo en tu mano izquierda?”, a lo que la estrella contestó de una manera muy contundente: “Oigan a esta (risas). ¿Qué no está viendo usted la pregunta o qué, me puedes dar la explicación o no? Eso va, pero eso después les cuento.”

Por los momentos, Conde no se ha pronunciado sobre un posible compromiso con Larry Ramos, un misterioso hombre de nacionalidad colombiana que ha sido muy mediático desde que se dio a conocer su relación sentimental con la actriz, esto debido a que enfrenta varias demandas por fraude en los Estados Unidos.

Ninel Conde y Larry Ramos: ¿Cuánto tiempo tienen juntos?

Larry Ramos y Ninel Conde han estado juntos desde febrero del presente año. Sin embargo, la también cantante dio a conocer su relación de manera pública a inicios del mes de agosto con una publicación en su cuenta en Instagram con un romántico mensaje:

“Gracias amor de mi vida por llegar justo cuando mi alma moría de desamor y tristeza. Gracias por estos 6 meses que aunque no ha sido fácil en medio de una pandemia y secuelas de situaciones tóxicas y ldespecho; siempre he tenido tu comprensión y tu hombro para recargarme”, manifestó.

En la misma publicación, la recordada estrella de la telenovela ‘Rebelde’ continuó mencionando el agradecimiento que siente con su actual novio: “Le doy gracias a Dios por tu vida y por habernos hecho coincidir en esta tierra. Te amo para siempre. Gracias por cuidar de mi y de mi princesa.”

Ninel Conde: ¿Le manda un mensaje a los detractores de su actual pareja?

Ninel Conde ha estado inmersa en diversos escándalos desde que se dio a conocer que su actual pareja, Larry Ramos, estaba implicado en varias demandas por fraude en los Estados Unidos. La controversia de su actual pareja se suma a la disputa legal que enfrenta la actriz con su ex pareja, Giovanni Medina, por la custodia de su pequeño hijo Emmanuel.

Sin embargo, Conde se ha mantenido al margen de brindar declaraciones sobre el escándalo de Ramos, lo que sí es un hecho es que ha publicado diversas fotografías de sus vacaciones por Turquía con contundentes mensajes que parecen estar destinados a sus detractores.

En una reciente publicación en su cuenta en Instagram, la actriz compartió una fotografía en donde se le puede apreciar luciendo su esbelta figura en bikini; pero lo que llamó la atención de sus seguidores fue el polémico mensaje que acompañó la publicación:

“Para mis #condefans que me han pedido la tradicional foto en bikini de mi viaje de cumpleaños aquí se las dejo con todo mi amor!!! Y como dice el sabio dicho, “A quien no le guste, que mire pa’ otro lado” . Sean felices 🙏🏻 Recuerden ser sabios y no permitan que NADIE dañe sus emociones… Pues eso solo depende de ti. Los amo ❤️”, manifestó.

Ninel Conde: ¿Cuántas veces ha estado casada?

Ninel Conde, quien actualmente cuenta con 46 años de edad, ha estado casada en dos ocasiones: Su primer matrimonio fue con el actor Ari Telch desde el año 1996 a 1998 y su segundo matrimonio fue con el empresario mexicano Juan Zepeda del 2007 al año 2013.

Conde es considerada una de las mujeres con una de las bellezas más impactantes en la industria del entretenimiento en México. Sin embargo, su vida amorosa ha estado llena de fallidas relaciones sentimentales.

De acuerdo con People en Español, “con solo 18 años, Ninel Conde contrajo matrimonio con Ari Telch, aún a pesar de que él era 8 años mayor. La pareja se separó dos años después y al poco tiempo ella acusó a su ex -quien sufre de bipolaridad- de maltrato. La pareja tuvo una hija: Sofía.”

La publicación también reseña que en el año 2006, Conde inició una relación sentimental con el empresario mexicano Juan Zepeda, con quien decidió casarse un año después.

La pareja anunció su separación en el año 2013 y protagonizaron una fuerte disputa legal, esto debido a que la actriz acusó a su ex esposo de deberle una alta suma de dinero, por lo que terminó siendo privado de libertad en México.

