Nicki Minaj, obligada a pagar casi medio millón de dólares por plagio

El 8 de enero, The New York Times informó que Nicki Minaj se vería obligada a pagar a la cantautora Tracy Chapman 450.000 dólares por una disputa de derechos de autor.

Los documentos hechos públicos y obtenidos por el New York Times revelaron que ambas partes acordaron un “juicio por infracción de derechos de autor contra Minaj y un pago de $ 450,000 a Chapman”.

La canción en cuestión para las denuncias de infracción fue el sencillo de Minaj, “Sorry”.

Esto es lo que necesita saber:

Minaj fue demandada por la compositora en 2018

Nicki Minaj le tiene que pagar 450.000 dólares a Tracy Chapman por plagio https://t.co/JELtvnr10P En el blog de @davidmoreno — 20minutos.es (@20m) January 10, 2021

La cantante de “Starships” fue demandada por primera vez por Chapman en 2018 por la canción “Sorry”, que Chapman dijo que fue “tomada prestada en gran medida” de su canción, “Baby Can I Hold You”, lanzada en 1988.

Según el New York Times, Minaj dijo que estaba protegida por la “doctrina del ‘uso justo’, una excepción a la ley de derechos de autor que permite a los creadores tomar prestado material protegido por derechos de autor bajo ciertas condiciones”.

Según los informes, los abogados de Minaj hicieron la oferta de 450.000 dólares a mediados de diciembre. Fue aceptada el 30 de diciembre.

El desacuerdo no procederá a juicio.

“Me alegra haber resuelto este asunto”

The Hollywood Reporter citó a Chapman diciendo sobre la resolución: “Me alegra que este asunto se resuelva y estoy agradecida por este resultado legal que afirma que los derechos de los artistas están protegidos por la ley y deben ser respetados por otros artistas… Me preguntaron permiso para usar mi canción. En cada caso, cortésmente y de manera oportuna, dije inequívocamente que no. Aparentemente, la Sra. Minaj decidió no escuchar y usó mi composición a pesar de mis claras y expresas intenciones”.

Añadió: “Esta demanda fue un último informe, en un esfuerzo por defenderme a mí y a mi trabajo y para buscar protección para la empresa creativa y la expresión de compositores y editores independientes como yo”.

¿Qué deberías saber sobre Chapman?

La cantautora, más conocida por canciones como “Fast Car”, nació en Cleveland, Ohio, y recibió una beca académica antes de asistir a la Universidad de Tufts en Massachusetts, según Hollywood Life.

La cantante de 56 años obtuvo seis nominaciones al Grammy por su álbum homónimo. Se llevó a casa el premio a Mejor Artista Nuevo, Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina y Mejor Álbum de Folk Contemporáneo.

Dicho esto, la cantante ha mantenido una vida muy reservada, en gran parte fuera del centro de atención. En 2002, Hollywood Life informó que Chapman dijo a través del sitio web About Tracy Chapman: “Tengo una vida pública que es mi vida laboral y tengo mi vida personal. De alguna manera, la decisión de mantener las dos cosas separadas se relaciona con el trabajo que hago.

No creo que tuviera nada interesante sobre lo que escribir si no me diera tiempo para tener una vida, para pasar el rato con mis amigos o leer un libro o viajar a algún lugar que siempre he querido ver. Puede llegar a ser un estilo de vida muy extraño o irreal el ser músico: vas de una habitación de hotel a otra”.