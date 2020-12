Las mejores recetas para la cena de navidad 2020

Cuando se habla de navidad, se habla de familia, amigos, regalos, compartir, y lo mas rico, disfrutar de los deleites culinarios que comienzan con los deliciosos bocaditos, y que se cierran con broche de oro en la cena de Nochebuena y de fin de año.

Este año la celebración de la cena de navidad será distinta, la recomendación de los expertos en salud y de las autoridades en quedarse en casa y festejar solo con los que habitas diariamente. Evitar reuniones masivas para no contagiarnos de Covid-19. Esto no quiere decir que estemos amargados, y que no podamos disfrutar al calor de unas velas, una buena copa de vino y una deliciosa e íntima cena en casa.

Dejemos volar la imaginación y agasajemos por todo lo alto esta celebración, brindemos con la alegría de saber que será una noche más de vida acompañados de quienes nos rodean, y que fue un año duro, pero con la fortuna del existir.

Pues bien, a continuación, vamos a presentarte unas deliciosas y fáciles recetas de navidad, para que realices en tu hogar en compañía de los tuyos, y hagas de este momento un momento inolvidable en el álbum de tu vida. No olvides que, si tienes niños, puedes involucrarlos en la actividad, que además de ser un compartir en familia, es un espacio de conocimiento que les permite una formación integral de su ser.

CARNES

Pierna ahumada de cerdo

Ingredientes:

● Pierna ahumada de cerdo de aproximadamente 3kg

● 1 taza de miel

● ½ taza de vinagre de vino

● 1 cucharada de azúcar morena

● 1 taza de clavos de olor

● ½ kg de peras rojas cortadas en cuartos

● Hojas de salvia, romero y naranjo

Preparación:

1. Combina la miel y el vinagre. Calienta a fuego bajo hasta que se reduzca y logres un caramelo.

2. Saca la pierna de su empaque y haz cortes transversales por toda la superficie. Entierra al centro de cada rombo un clavo de olor. Barniza la pierna con el glaseado.

3. Espolvorea el azúcar en la pierna. Hornéala a 180oC por 30 minutos o hasta que notes que se dora la superficie. Apaga y reserva.

4. En una charola distribuye las hojas y las peras a tu gusto para adornar. Coloca la pierna al centro y llévala a la mesa.

Medallones de pollo a la crema

Ingredientes:

● 4 pechugas de pollo partidas a la mitad

● ½ taza de agua

● 2 pimientos rojos picados

● 2 pimientos amarillos picados

● 380 g de queso crema

● 2 latas de leche evaporada

● Aceite de oliva

● Sal y pimienta

Preparación:

1. Salpimienta las pechugas de pollo.

2. Calienta una sartén con un poco de aceite y dora las pechugas de pollo.

3. Cuando estén doradas agrega 1/2 taza de agua a la sartén, tapa y deja cocinar hasta que el pollo esté tierno.

4. Sofríe los pimientos en una cacerola con un poco de aceite.

5. Licúa la mitad de los pimientos con el queso crema y la leche evaporada.

6. Vierte la mezcla en la cacerola con el resto de los pimientos, sazona y permite que hierva a fuego bajo por 2 min.

7. Rebana las pechugas en medallones, sirve y báñalas con la crema de pimientos.

Pechuga de pavo en salsa ligera de naranja y arándanos

Ingredientes:

● 1 pieza de pechuga de pavo sin hueso de 2 kg aprox.

● 1 frasco de mermelada de naranja light

● ¾ de taza de arándanos deshidratados

● 1 taza de caldo de pollo

● 6 sobres de stevia

● 1 pastilla de consomé de pollo

● 2 dientes de ajo picados finamente

● ¼ de pieza de cebolla blanca, picada finamente

● 1 cda. de maicena (disuelta en 2 cdas. de agua)

● 1 cda. de sal de mar

● 6 piezas de pimienta gorda

● 50 g de mantequilla

● 3 cucharadas de aceite vegetal

Preparación:

1. Calienta el horno a 180 ºC.

2. Pon una sartén grande con el aceite. Salpimienta la pechuga de pavo y deja dorar en el sartén por todos sus lados (con todo y su red). Saca del sartén y quita con tijeras la red.

3. En otro sartén, agrega la mantequilla y fríe la cebolla y el ajo, luego agrega arándanos, la mermelada de naranja y el caldo. Mezcla muy bien. Sazona con sal, consomé de pollo, svetia y maicena.

4. Engrasa una charola tipo pavera con mantequilla, pon encima la pechuga de pavo y baña con la salsa de naranja con arándanos.

5. Tapa con papel aluminio y mete al horno por 60 minutos.

6. Corta rebanadas delgadas y sirve.

ENSALADAS

Ensalada de papa con tocino ahumado

Ingredientes:

● 400 g de papa cambray

● 200 g de tocino ahumado

● 4 cdas de cebollín

● 4 cdas de mayonesa

● 4 cdas de mantequilla

Preparación:

1. Hierve las papas en agua con sal desde frío hasta que estén suaves.

2. Escurre y corta a la mitad, saltea con la mantequilla y salpimienta.

3. Dora el tocino y trocea, mezcla con las papas, cebollín y mayonesa. Rectifica la sazón y disfruta.

Ensalada waldorf

Ingredientes:

● 1 taza de manzana roja en cubos

● 1 taza de manzana amarilla en cubos

● 1/2 taza de pasas

● 1 zanahoria en bastones

● 1 cucharada de mayonesa

● 3 cucharadas de crema

● 1/2 taza de nuez

● 1/2 taza de cerezas

Preparación:

1.Mezcla todos los ingredientes en un tazón, rectifica la sazón y sirve.

Ensalada navideña de pollo y manzana

Ingredientes:

● 2 pechugas de pollo

● 2 manzanas verdes

● 200g de queso cheddar

● Jugo de limón

● 8 cucharadas de mayonesa

● nueces picadas

● sal y pimienta

● aceite de oliva extra virgen

Preparación:

1. Cortamos la pechuga en trozos pequeños

2. Salpimentamos y salteamos en una sartén con el aceite de oliva virgen

3. Rallamos el queso.

4. Rallamos la manzana y la rociamos con zumo de limón para que no se oscurezca.

5. Mezclamos la mayonesa con un poco de zumo de limón

6. Servimos en copas grandes o vasos, disponiendo una capa de pollo, un poco de la mayonesa, la manzana, otro poco de mayonesa, el queso, mayonesa y por encima las nueces picadas.

