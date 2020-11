Nacho presenta el tema musical “Cara Bonita” (+ESCÚCHALO AQUÍ)

Es indiscutible que Nacho es el artista venezolano más vendido y con buena razón. Como líder del género pop urbano detrás de un sin fin de éxitos multi platino y temas aclamados por los fans, ha sido responsable por elevar la música latina a otro nivel, como es evidente en su más reciente tema musical, “Cara Bonita”.

Producida por Andy Clay y Alexander Castillo conocido como “AC”, esta nueva canción es dramática y emotiva, llevando a los fans a un recorrido como ningún otro. En su esencia, “Cara Bonita” trata sobre el amor, es la historia de una mujer que ha capturado el corazón de un hombre no solo por su cara bonita, como bien dice el titulo de la canción, sino con su mirada y personalidad, lo cual le ha dado poder absoluto sobre el artista.

El lanzamiento de “Cara Bonita” llega tras el éxito del último sencillo de Nacho, “La Buena”, que lanzó el mes pasado y ha generado más de 50 millones de reproducciones combinadas. El sencillo inspiró un desafío en redes sociales, y tan solo en una semana desde su lanzamiento, generó la creación de más de 4,000 videos y 9 millones de visitas en TikTok y más de 6 millones de visitas en Instagram Reels.

Nacho estrena el videoclip oficial de “Cara Bonita”

El debut del sencillo viene acompañado por el estreno del video musical que fue filmado en el Castillo San Carlos Borromeo en Pampatar, Venezuela y dirigido por Will Romero, brindando un exuberante paisaje de verdes colinas junto a un castillo medieval situado románticamente en la cima de un acantilado, donde se vislumbran las olas chocar contras las rocas, creando el escenario perfecto para que Nacho le de vida a este apasionado sencillo. Al incorporar todos los elementos de este mágico lugar, el video es vibrante y sensual, misterioso y cautivador, describiendo las emociones que evoca la letra de la canción y transmite el video.

El videoclip de “Cara Bonita” cuenta con el rol protagónico del propio cantautor venezolano y el proyecto es respaldado por Universal Music Group, su casa disquera.

Lo que debes saber sobre Nacho

Miguel Ignacio Mendoza Donatti, conocido artísticamente como Nacho, es un destacado cantante y compositor venezolano que logró consagrarse con reconocimiento a nivel mundial por ser uno de los integrantes del dúo “Chino y Nacho”.

En marzo de 2017, Nacho tomó una pausa de sus compromisos profesionales como integrante del dúo “Chino y Nacho”, por lo que decidió firmar con la casa disquera Universal Music Group para empezar a desarrollar su carrera artística como solista.

A lo largo de su carrera como solista, el músico ha lanzado proyectos musicales como lo son “Corazón bandido”, “La buena”, “Para que nunca me olvides” y “Qué más da”.

