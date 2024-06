¿Quién fue y de qué murió María Reneé Núñez?

Este miércoles 12 de junio, Alma Núñez Peralta, hermana de María Reneé Núñez de 34 años de edad, a través de su cuenta de Instagram informó del fallecimiento de la influencer mexicana, aunque no preciso detalles sobre el lamentable suceso.

“Mi Treasure, mi Rana Rene, mi María, ahora ya descansas, te pienso con mucha luz y toda la paz.

Me quedo con toda la alegría que me dabas con tus ocurrencias, con tus bailes, como nos atacábamos de risa cuando me buscabas la mirada bailando y me decías que moviéramos hasta el esternón. Tan única, tan creativa, tan solidaria, tan tu María hermosa. Siempre vas a vivir en mi corazón. Descansa en Paz María Renée”, escribió Tania Rincón al pie de en una serie de fotos donde aparece junto a María Reneé Núñez.

¿Quién fue María Reneé Núñez?

Según El Diario NY, María Reneé Núñez nació un 2 de marzo de 1990 en Hermosillo, Sonora en México, y siempre demostró ser una joven amante de los deportes. Practicó ciclismo, voleibol y softbol.

A la edad de 22 años se dio a conocer participando en el famoso reality de supervivencia “La Isla 2012”, en donde hizo parte del equipo color azul “Los desconocidos”, pues hasta ese momento solo era una simple estudiante de diseño gráfico.

Su fuerza y tenacidad la llevaron a destacarse por sobrevivir en condiciones extremas y lograr llegar a la final tras sobrevivir a condiciones extremas, y dejar a varios hombres en el camino alcanzando los $2 millones de pesos que ofrecía el programa como premio.

De acuerdo con La Isla Reality, María Reneé Núñez es hasta ahora la ganadora más joven de la Isla, también es la ganadora con más votos en su contra.

“Es la única ganadora mujer desconocida que ha tenido el programa, hasta el momento. Es la primera mujer en derrotar a dos hombres en la semifinal y la final, siendo la guerrera más fuerte de su temporada”.

Tras saltar a la fama, María Reneé Núñez ingresó al mundo del entretenimiento en donde sus redes sociales alcanzaron cerca de 34 mil seguidores solo en su cuenta de Instagram. Otra de las facetas de María Reneé Núñez fue el del modelaje donde posó para varias revistas, también fue la imagen de la universidad de donde se graduó, y además se dedicó a la confección y a la repostería.

La última publicación de la influencer fue el 28 de abril donde una fotografía la muestra con su novio Diego Reynal posando en un bello jardín. Estas fotografías publicadas hace dos meses suscitaron una serie de mensajes y comentarios en los que sus fans se preguntan que le paso a María Renne, y porque murió tan joven.

“No mames… no lo puedo creer, ¿es neta? ¿Cómo fue? ¡Que descanse en paz!”, “La ganadora de La Isla 2012 no lo puedo creer ¿alguien sabe qué ocurrió?”, “No se pregunten porque ni de que falleció, sólo envíen sus condolencias, tengan un poco de respeto hacía sus familiares y amigos, limiten sus comentarios en enviar buenas vibras y bonitas palabras que seguro le llegarán hasta el cielo a tan linda persona que siempre dio lo mejor de ella QEPD María Reneé”, son algunos de los comentarios que le han dejado.

También algunos famosos lamentaron la precipitada partida de María Reneé Núñezy enviaron mensajes de solidaridad a su familia en estos dolorosos momentos, según TV Azteca.

