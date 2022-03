Día de la Mujer 2022: mujeres latinas que inspiran con su vida

Para celebrar el Día Internacional de la Mujer conmemoramos la vida de estas mujeres que desde distintas áreas de trabajo dejan el nombre de los latinos bien en el alto, a su vez de posicionar la imagen de la mujer hispana como sinónimo de resiliencia y dominio sobre su entorno.

1. Yalitza Aparicio





La actriz mexicana rompió paradigmas al obtener la nominación al Oscar como Mejor Actriz Protagonista por su participación en la película Roma. Ella es reflejo del acercamiento a la cultura originaria mexicana, donde retrata la experiencia de una madre soltera sin prejuicios, algo que según ella, en otros tiempos, hubiese sido mucho más complejo. Logrando a gran escala darle voz a millones de mujeres que se sienten identificadas, creando un cambio social positivo.

2. Jennifer López





Jennifer López es una de las mujeres latinas más reconocidas a nivel mundial, su trabajo incansable la posiciona como actriz, cantante y empresaria y su mejor rol es ser madre, una mujer multifacética que inspira a todas las generaciones y es referencia del poder latino en el mundo. Por su parte, Jennifer López conmovió a sus seguidores al protagonizar la película Selena desde ese momento hasta hoy día dejó claro que su misión es inspirar a todas las mujeres con sus distintas facetas.

3. Carolina Herrera





La diseñadora venezolana, Carolina Herrera, demostró que no hay edad para lograr las metas y alcanzar los sueños. Herrera rompió estereotipos al ser reconocida en el mundo de la moda por resaltar el poder de la mujer en la sociedad. Hoy en día, su imperio abarca una amplia colección de moda, de novia, fragancias y accesorios. Herrera tiene más de 280 tiendas en 104 países que le generan miles de millones de dólares en ganancias. Por su parte, ella se siente orgullosa de motivar a otras mujeres y a sus cuatro hijas, dos de las cuales también trabajan para la marca Carolina Herrera.

4. Diana Trujillo





La ingeniera aeroespacial, Diana Trujillo, fue directora de Vuelo de la Misión Mars 2020 con el objetivo de exploración buscando vida en Marte la cual duró diez años desde su planeación, diseño y ejecución. Esta ingeniera colombiana quien, además, lidera el equipo de ingenieros de la NASA deja el nombre de las mujeres inmigrantes en alto, gracias a sus conocimientos y habilidades en matemáticas y su deseo de contribuir en las grandes misiones espaciales de la historia.

5. Victoria Alonso





La argentina Victoria Alonso hace historia al ser la mujer que lidera el equipo de producción física y postproducción, efectos visuales y producción de animación de Marvel Studios. Siendo inspiración para otras mujeres, hoy día es considerada una heroína de la inclusión de mujeres en la industria cinematográfica.

Estas mujeres son voceras de millones de latinas que a través de su formación, liderazgo y valor innato son el reflejo de lucha y resiliencia dentro de la sociedad. Felicidades a estas mujeres que como tú, tienen el poder de lograr cualquier meta que se les presente.