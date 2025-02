Encuentran muerto a reportero de Telemundo: Una mujer fue arrestada

Un reportero deportivo de Telemundo Kansas fue encontrado muerto en un hotel en Nueva Orleans. Se trata del reportero Adán Manzano, de 27 años, quien había viajado a dicho lugar para cubrir este fin de semana el Super Bowl, confirmó Telemundo Kansas City.

“Lamentamos compartir que Adan Manzano, reportero y presentador deportivo de Telemundo Kansas City falleció ayer en Nueva Orleans mientras estaba en asignación para cubrir el Super Bowl para Telemundo Kansas City y Tico Sports. Estamos cooperando con las autoridades mientras investigan este trágico suceso”, dice el comunicado. “Adan fue un profesional excepcional y una estrella en ascenso, cuya dedicación y talento reflejaban la excelencia en su trabajo. Extrañaremos profundamente a Adan, su pasión por los deportes y las contribuciones que hizo a la comunidad local. Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias están con su familia y seres queridos en este momento difícil”.

La oficina forense de Jefferson Parish compartió que Manzano murió en un hotel en Kenner, Luisiana, en las afueras de Nueva Orleans, informó People. “La autopsia fue realizada y no había signos obvios de trauma en su cuerpo, dijo Tim Genevay de la oficina forense.

El cuerpo de Manzano fue descubierto unas 12 horas más tarde, tras no presentarse a una cita programada por la mañana. Fue el personal del hotel quien realizó una verificación de bienestar al notar su ausencia. Las autoridades informaron que el cadáver no presentaba signos evidentes de trauma, lo que llevó a la hipótesis de un posible envenenamiento o sobredosis, aunque aún se espera el resultado de los análisis toxicológicos realizados por la Oficina del Forense de Jefferson Parish para confirmar si fue drogado, reporta Infobae.

Woman arrested in connection to death of Telemundo reporter covering Super Bowl in New Orleans https://t.co/9QM43ggjvZ pic.twitter.com/lTxBmEwmnd

— New York Post (@nypost) February 7, 2025