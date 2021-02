Muere Robert Maraj, padre de Nicki Minaj, a los 64 años. ¿Cómo murió?

Robert Maraj, padre de la estrella del rap Nicki Minaj, murió después de ser atropellado por un vehículo en el condado de Nassau, Nueva York, como informó TMZ por primera vez. Tenía 64 años.

Maraj caminaba por la carretera entre Raff Avenue y Roslyn Road el 12 d febrero cuando un vehículo se estrelló contra él alrededor de las 6 PM dijo la policía del condado de Nassau a TMZ. El conductor huyó de la escena antes de que los testigos pudieran obtener una descripción sólida.

Nicki, cuyo nombre de nacimiento es Onika Tanya Maraj, nació en Saint James, Trinidad y Tobago, en 1982. La rapera de 38 años convirtió a sus padres en abuelos el 30 de septiembre, cuando dio la bienvenida a un hijo con esposo Kenneth Petty.

via Facebook uma tia de Nicki Minaj publicou que Robert Maraj (Pai de Nicki ) veio a Falecer , as informações ainda não foram confirmadas ! esperamos que Deus posso conforta o coração da Nicki e sua Família nesse momento 🖤💔 pic.twitter.com/UMA1iNproj — Pink Friday (@HomoMrs) February 14, 2021

El padre de Minaj trabajaba como ejecutivo financiero y era cantante de góspel a tiempo parcial. Según The Sun, Miraj sufría adicción a las drogas, lo que puso a prueba su relación con su hija.

En la película de MTV, el documental Nicki Minaj: My Time Now, la rapera revela: “Siempre estuve muy nervioso, con mucho miedo. Mi padre gritaba y mucho”.

“Fue justo en la era del crack”, continúa Minaj. “No lo sabíamos, pero fue víctima del crack poco después de mudarse a Estados Unidos”, cuando la rapera tenía cinco años. “Cuando estás drogado, no puedes mantener un trabajo. Y cuando no puedes mantener un trabajo, no tienes dinero. Y cuando no tienes dinero, robas. Y le robas a tu familia”.

Ni Minaj, su hermana menor, Ming Maraj, ni su madre han emitido una declaración oficial tras la muerte de Robert Maraj. El hermano mayor de Minaj, Jelani Maraj, está cumpliendo 25 años en la prisión después de ser declarado culpable de violación infantil en 2017.

Minaj reveló que su padre incendió su casa en The Wendy Williams Show

VideoVideo related to muere robert maraj, padre de nicki minaj, a los 64 años. ¿cómo murió? 2021-02-15T20:33:12-05:00

La rapera de “Anaconda” habló sobre su tumultuosa relación con su padre durante una aparición en The Wendy Williams Show en 2010. Minaj describió una pelea que tuvo lugar entre sus padres después de la cual Maraj prendió fuego a su casa, casi matando a su madre Carol.

Ella no estaba en peligro, ya que Carol había enviado a Nick y a su hermano a dormir en la casa de un amigo esa noche debido a una oscura premonición de que algo malo iba a suceder. “Él quemó la casa”, aclaró Minaj. “¡No fue un intento, lo hizo! Mi madre estaba en la casa y tuvo que salir corriendo”.

“Ella tuvo un sueño la noche anterior en el que la casa iba a ser incendiada, así que nos hizo dormir a mi hermano y a mí en la casa de un amigo”.

En una entrevista de 2010 con Rolling Stone, Minaj describió cómo deseaba hacerse rica para ayudar a su madre:

“Cuando llegué por primera vez a Estados Unidos, iba a mi habitación, me arrodillaba a los pies de la cama y oraba para que Dios me hiciera rica para poder cuidar a mi madre”, reveló Minaj.

“Porque siempre sentí que si cuidaba de mi madre, mi madre no tendría que quedarse con mi padre. No lo queríamos para nada, así que siempre sentí que ser rico curaría todo, y eso fue siempre lo que me motivó”.

Carol Minaj inició una fundación para ayudar a las víctimas de abuso

Minaj es increíblemente cercana a su madre, Carol Maraj, quien escribió un libro sobre su relación abusiva, Leaving My Pain, que se publicó en diciembre de 2020.

En noviembre de 2019 se fundó la Fundación Carol Maraj. Su misión es defender a las mujeres que necesitan una voz y brindar apoyo a las que tienen relaciones abusivas.

Carol Maraj es la animadora más grande de su hija y rindió homenaje a la rapera de “Super Bass” en su cumpleaños. El 8 de diciembre, Carol Maraj escribió en Instagram: “Feliz cumpleaños a mi hermosa hija, una madre increíble, una esposa maravillosa y la mejor hermana del mundo. Que Dios continúe bendiciéndote a ti y tu familia mientras continúas bendiciendo al mundo con tu increíble talento. Te amo más allá de lo que las palabras pueden expresar ❤️❤️❤️ #happybirthdaynicki #amotherslove”.