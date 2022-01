Estrella del reality “16 and Pregnant” muere a los 26 años: ¿quién era?

La estrella de 16 and Pregnant, Jordan Cashmyer, murió, según informó TMZ el 16 de enero de 2022. Tenía 26 años.

Su causa de muerte no fue proporcionada por el médico forense que confirmó la muerte de TMZ.

Como señaló por primera vez Variety, la noticia de la muerte de Cashmyer se compartió por primera vez en la página de Facebook de su padre, Dennis M. Cashmyer.

“Anoche recibí una llamada que ningún padre quiere”, comenzó la publicación.

“Mi amada hija mayor, Jordan, falleció. Tenía solo 26 años. Nuestros corazones están realmente rotos. Ningún padre debería tener que pasar por la pérdida de un hijo, JAMÁS”.

“Por favor, mantenga a mi familia en sus pensamientos y oraciones mientras superamos esta terrible tragedia”, continuó la madrastra de Cashmyer. “Por favor, comprenda y respete nuestra privacidad en este momento. Estamos rodeados por el amor y el apoyo de nuestros hijos, nuestra nieta Lyla y varios miembros de la familia”.

MTV emitió un breve comunicado. “Nos entristece profundamente el fallecimiento de Jordan Cashmyer”, escribieron en la página de Instagram Teen Mom. “Nuestros corazones están con su familia y amigos durante este momento difícil”.

La prematura muerte de Cashmyer sigue a la de Valerie Fairman, quien también apareció en 16 and Pregnant.

Fairman, que tenía 23 años en ese momento, murió de una supuesta sobredosis en 2016, según informó US Weekly. Apareció en la segunda temporada de 16 and Pregnant junto a estrellas de Teen Mom 2 como Jenelle Evans y Chelsea Houska.

“Nos entristece la noticia del fallecimiento de Valerie Fairman”, dijo MTV en un comunicado en ese momento, según US Weekly. “Nuestros pensamientos y oraciones están con ella y su familia en este momento”.

Se lanzó una campaña de GoFundMe en septiembre de 2021 para Cashmyer

Cashmyer apareció en “16 and Pregnant” con su novio, Derek Taylor, en 2014. MTV documentó el viaje de la pareja cuando dieron la bienvenida a su primera hija, Evie. En ese momento, a la familia de Cashmyer no le gustaba su relación con Taylor. Cuando llegó el momento de que Cashmyer diera a luz a Evie, ella y Taylor no tenían hogar, como señaló TMZ.

Cashmyer renunció temporalmente a los derechos de paternidad de Evie y se los dio a la madre de Taylor un año después de que diera a luz, según informó TMZ. En ese momento, la estrella de “16 and Pregnant” estaba “luchando con problemas de salud mental, adicción y tenía pensamientos suicidas”, según informó el medio.

En 2017, Cashmyer, que trabajaba en un club de striptease, fue arrestada por posesión de drogas, según TMZ.

La muerte de Cashmyer se produjo solo cuatro meses después de que su prometido, Michael Schaffer, muriera en septiembre de 2021, según su obituario, que pedía donaciones a Cashmyer o la Asociación Nacional sobre Enfermedades Mentales en lugar de flores. Su hija, Lyla, nació en junio de 2021, según publicaciones en Facebook del padre de Cashmyer.

Cashmyer dijo que Evie fue la “mejor bendición”

Para su segundo cumpleaños, Cashmyer escribió un mensaje especial para su hija.

“Feliz segundo cumpleaños a la mejor bendición que me han dado”, escribió la estrella de MTV.

“Estás creciendo muy rápido y mami no quiere perderse otro momento”.

“Pasaré el resto de mi vida tratando de compensar mis errores, princesa”, continuó. “Significas más para mí de lo que nadie/cualquier cosa en este mundo podría entender. El día que naciste fue el día en que realmente supe lo que es el amor. Nunca podré amar a otro de la forma en que te amo a ti”.