Muere Shelley Duvall: ¿Cómo falleció la actriz de “El resplandor”?

La actriz de “El resplandor”, Shelley Duvall, murió el 11 de julio a la edad de 75 años y la causa de la muerte fueron “complicaciones de la diabetes”, según The Hollywood Reporter.

Duvall “murió mientras dormía” en su casa en Blanco, Texas, dijo su socio Dan Gilroy a The Hollywood Reporter.

El New York Times también confirmó a través de un portavoz de la familia que la causa de la muerte de Duvall “fueron complicaciones de la diabetes”.

Según The Hollywood Reporter, Duvall protagonizó siete películas de Robert Altman además de “El resplandor”. Sin embargo, una entrevista con el Dr. Phil de 2016 planteó preocupaciones sobre la salud mental de Duvall cuando afirmó que el actor Robin Williams todavía estaba vivo, entre otros comentarios inusuales. Williams murió en 2014.

La pareja de Shelley Duvall la recordó como “Querida, dulce, maravillosa” en un tributo y dijo que estaba “postrada en cama”

“Mi querida, dulce y maravillosa compañera de vida y amiga nos dejó. Demasiado sufrimiento últimamente, ahora es libre. Vuela, hermosa Shelley”, dijo Gilroy a The Hollywood Reporter.

Gilroy era miembro “de la primera banda de Madonna, Breakfast Club”, informó un artículo de 2021 en The Hollywood Reporter.

Ese artículo informaba que Gilroy y Duvall habían estado juntos desde 1989, cuando coprotagonizaron la película de Disney Channel “Mother Goose Rock ‘n’ Rhyme”.

Gilroy también rindió homenaje a Duvall en una entrevista separada con NBC News. En esa entrevista, publicada por TODAY, reveló que ella había muerto “poco después de la medianoche” en la casa que compartían. Sin embargo, Gilroy le dijo a TMZ que encontró a Duvall fallecido a las 7 a.m. del 11 de julio.

“Ella se fue después de mucho sufrimiento, lo cual creo que es algo bueno, después de 34 años. . . No puedo expresar cuánto la extraño”, dijo a NBC News, según TODAY. La historia de NBC News sobre la muerte de Duvall utilizó una versión truncada de esa cita.

Según TODAY, Gilroy reveló que Duvall “había estado en cuidados paliativos y postrado en cama durante los últimos meses”.

Shelley Duvall conoció a Robert Altman después de conocer a miembros de su equipo de filmación en una fiesta, según los informes

Según The New York Times, Altman conoció a Duvall después de conocer a miembros de su equipo de producción en “Brewster McCloud” en una fiesta que organizó para “vender la obra de arte de su marido”. Le presentaron a Altman y él la eligió para la película, informó The Times.

Luego protagonizó otras películas de Altman, incluidas, según The Times, “McCabe and Mrs. Miller” de 1971, “Thieves Like Us” de 1974, “Nashville” de 1975 y “Buffalo Bill and the Indians, or Sitting La lección de historia de Bull” en 1976.

Su papel destacado en “El resplandor” de Stanley Kubrick de 1980 la vio elegida como la esposa del personaje de Jack Nicholson, que se vuelve loco en un hotel remoto, informó The Times.

En la entrevista con el Dr. Phil, ella hizo algunos comentarios inusuales, diciendo que la alegría de su vida procedía principalmente de “observar las formas de vida más pequeñas que son visibles a simple vista”. Le dijo al Dr. Phil que a veces se sentía “excesivamente feliz” durante el día.

Duvall dijo que no había hecho amigos en esa entrevista y dijo que no estaba de acuerdo con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. También habló del FBI. En esa entrevista, dijo que amaba a Robin Williams, pero también afirmó que él era un cambiaformas que no había muerto y le dijo al Dr. Phil que tenía un “disco zumbador” dentro. Dijo que tal vez quisiera volver a actuar pero que tenía “los dientes rotos”.

“No creo que esté muerto”, le dijo al Dr. Phil de Williams, y también reconoció en la entrevista que estaba “enferma”.

