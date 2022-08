Muere legendaria villana de Disney: ¿De quién se trata?

El mundo de las películas animadas llora la pérdida de una de sus voces más emblemáticas, se trata de la actriz, escritora y comediante Pat Carroll, ganadora del premio EMMY por su participación en “Caesar’s Hour”, y conocida en el mundo entero por ser la voz original detrás de una de las villanas más entrañables del clásico de Disney “La Sirenita” (The Little Mermaid), Ursula, quien en la cinta, hizo todo lo posible por obtener, a toda costa, la voz del personaje principal, Ariel.

Pat Carroll falleció en su casa ubicada en el estado de Massachusetts víctima de una neumonía. Tenía 95 años.

Pat Carroll: Su risa es su mayor legado

Su hija, la también actriz Tara Karsian, informó la noticia este pasado domingo 31 de julio a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

“Es con gran pesar que escribo que mi madre, Pat Carroll, falleció a la grandiosa edad de 95 años. Les pedimos que la honren riéndose estridentemente de absolutamente cualquier cosa hoy (y todos los días en adelante) porque además de brillante talento y amor, nos deja a mi hermana Kerry y a mí el mejor regalo de todos, llenándonos de humor y la capacidad de reír, incluso en los momentos más tristes”, expresó Tara Karsian.

“Alguien (disculpas ya que no recuerdo quien) me envió este meme hace un tiempo. Nunca se escribieron palabras más verdaderas y así la recordaremos siempre”, puntualizó la actriz, al referirse a una foto de su madre que decía lo siguiente: “No hay nada más hermoso que escuchar a Pat Carroll Reírse”.

El portal de noticias Diario Las Américas hizo un interesante perfil de la actriz detallando que Pat Carroll era mucho más que la voz de Ursula. Si bien vivió la mayor parte de su vida en el estado de California, nació en Shreveport, Louisiana, en 1927 y su familia se mudó a Los Angeles cuando ella tenía 5 años, siendo precisamente a esa edad cuando empezó a manifestar su pasión por las artes escénicas.

El mundo la vio por primera vez en la pantalla grande en el año 1948 en la cinta Hometown Girl, pero su gran amor lo encontró en la televisión que le abrió las puertas en grande, ganando un premio Emmy por su trabajo en la serie de comedia de sketches Caesar’s Hour, en 1956, participó regularmente en Make Room for Daddy, y fue la estrella invitada en The DuPont Show with June Allyson. También participó regularmente y se convirtió en un rostro familiar de programas como The Danny Kaye Show, The Red Skelton Show y The Carol Burnett Show. Reseñó AP.

Su voz también la hizo merecedora de reconocimientos; en el año 1980 ganó un premio Grammy por la grabación de su espectáculo Gertrude Stein, Gertrude Stein, Gertrude Stein, y exactamente 9 años después conoció al personaje que le cambiaría la vida para siempre. Pese a que los directores Ron Clements y John Musker no la consideraron como la primera opción, Pat Carroll dio su voz para interpretar a la malvada bruja del mar, Úrsula, en La Sirenita, la primera “malvada” que rompía estereotipos y era desenfadada, divertida, y única, exactamente así es como será recordada esta estrella.

Paz a sus restos