Muere Harry Savage: Estrella de televisión encontrado muerto en su casa

Harry Savage era una ex estrella de reality shows en el Reino Unido cuya causa de muerte está siendo investigada por la Policía Metropolitana de Londres, según The Independent.

El London Evening Standard informó que Savage era una “estrella de Channel 4” que fue “encontrado muerto en su casa en el suroeste de Londres”.

La causa de la muerte no está clara. Según The Independent, la policía calificó la muerte como “inesperada, ya que un hombre de unos 30 años fue arrestado en la dirección y luego puesto en libertad bajo fianza a la espera de más investigaciones”. El nombre de ese hombre no fue revelado.

Harry Savage, de 26 años, apareció en el reality show de televisión “Hunted” en 2019, informó The Evening Standard, y agregó que lo encontraron “inconsciente en la escena el viernes pasado”, que fue el 19 de julio.

Un portavoz de la Policía Metropolitana le dijo a The Independent que las autoridades “siguen en contacto con la familia del hombre y los apoyarán mientras continúan las investigaciones para establecer las circunstancias”.

Agregaron: “Los detectives responsables de vigilar Wandsworth están investigando el incidente como una ‘muerte inesperada’”. The Independent informó que la policía está esperando los resultados de los informes de toxicología para ayudarlos a establecer la causa de la muerte.

Según IMDb, el programa “Hunted” presentaba a ciudadanos del Reino Unido que habían sido considerados fugitivos y estaban siendo perseguidos por los investigadores. Según The Mirror, Savage apareció en el programa junto con su hermano, Frank. Savage apareció en la cuarta temporada del programa en 2019, informó The Mirror.

Un amigo rindió homenaje a Harry Savage y recordó su «enorme y alegre personalidad»

Los homenajes para Savage se multiplicaron en las redes sociales.

“Brian y yo estamos absolutamente destrozados. 💔Harry era nuestro amigo. Vivíamos en el mismo pueblo cuando nos mudamos de Somerset a Sussex por primera vez en 2012”, escribió Amanda Outten en Facebook. “Harry ya era una estrella a los 14 años. Le gustaba mucho actuar. Ensayamos y actuamos como un grupo de teatro amateur en 2 pantomimas juntos para los Alfriston Players y Harry era muy divertido. Siempre nos hacía reír a carcajadas. Tenía una personalidad enorme y alegre, era talentoso y muy querido”.

James Lee Williams escribió en Facebook: “Qué día tan triste. Descansa en paz, Harry Savage. Una de las almas más hermosas de esta tierra. Descansa en paz, dulce ángel. 😢”.

Joe Andrews escribió: “No puedo creer esta noticia. Un chico tan hermoso por dentro y por fuera. Se fue demasiado pronto. Mi más sentido pésame a la familia Savage. Todos ustedes han pasado por mucho. Descansa en paz. Nunca te olvidaré, Harry Savage.”

The Mirror informó que el programa trataba sobre las muertes de los padres de Savage, su padre por un ataque cardíaco y su madre por demencia.

La última publicación de Harry Savage en Instagram fue sobre el destino turístico, Ibiza

Harry Savage no había publicado nada en su página de Instagram desde mayo. “Ibiza, ha pasado un minuto”, escribió junto a una foto de él mismo con vistas a una playa.

Otras fotos también lo muestran disfrutando del aire libre o posando para la cámara. “Saltando de isla en isla en lugar de bares 🌺”, escribió con una foto en Instagram en 2023.

En 2023, publicó una foto en la que aparecía sosteniendo una bebida y escribió: “Pase de esquí perdido, esquís robados y montones de vino rosado”.

