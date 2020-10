Muere estrella de ‘Two and a Half Men’, Conchata Ferrell: ¿Cómo murió?

Conchata Ferrell, una de las estrellas de Two and a Half Men, falleció el 12 de octubre luego de complicaciones por un infarto. Tenía 77 años. Ferrell nació en Loudendale, West Virginia.

El reportero de ABC Los Ángeles, George Pennacchio, fue el primero en informar sobre la muerte de Ferrell.

La veterana actriz también consiguió una nominación al Emmy en 1992 por su papel de Susan Bloom en el programa de televisión, L.A. Law. Sus otras series de televisión notables incluyen Good Times, E / R, Buffy the Vampire Slayer y BJ and The Bear.

Ferrell, que apareció en películas como Edward Scissorhands, True Romance y Mystic Pizza, así como papeles en otros programas de televisión incluyendo Grace & Frankie,, es mejor conocida por su interpretación de Berta, la ama de llaves en Two and a Half Men. Ferrell interpretó el papel durante las 12 temporadas del programa.

“Nos entristece la pérdida de Conchata Ferrell y estamos agradecidos por los años que nos brindó risas como Berta que vivirán para siempre”, tuiteó Warner Bros. TV, la productora detrás de “Two and a Half Men”.

El coprotagonista de Two and a Half Men, Charlie Sheen escribió en Twitter: ‘un amor absoluto, una profesional consumada, una amiga genuina, una pérdida dolorosa e impactante. Berta, tu limpieza era un poco sospechosa, tu [capacidad para las amistades] fue perfecta”.

Ferrell estuvo casada una vez en su vida, con Arnie Anderson, con quien se casó en 1986. Ferrell dio a luz a una hija llamada Samantha en 1986. Ferrell le dijo a The Chicago Tribune en 1991, “Arnie y yo hemos estado juntos 12 años, cinco casados. Nos casamos porque nuestra hija nos lo pidió ”.

En diciembre de 2019, Ferrell fue hospitalizada con una infección renal. La enfermedad de Ferrell no estaba relacionada con COVID-19, dijo su esposo.

En mayo 2020, Ferrell pasó más de cuatro semanas en la unidad de cuidados intensivos del hospital, donde sufrió un paro cardíaco en un momento. La actriz fue trasladada a un centro de tratamiento a largo plazo, donde estaba en un respirador y diálisis, informó Today.

El esposo de Ferrell, le dijo a TMZ en junio de 2020 que Ferrell había sido hospitalizada en mayo después de que comenzó a sentirse mal. Anderson dijo que Ferrell estaba semiconsciente en ese momento pero que no podía hablar. Durante su hospitalización, Anderson dijo que Ferrell sufrió un infarto.

Anderson dijo: “Pasará un tiempo antes de que haya alguna recuperación. Todo es neurológico. No hay nada que podamos hacer para acelerar el proceso. Esperamos lo mejor “.

Esta es la versión original de la historia en Heavy.com