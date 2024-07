Muere Adrián Olivares, exintegrante de Menudo ¿De qué falleció?

Este lunes 8 de julio de 2024, falleció el único integrante mexicano de la famosa banda juvenil Puertorriqueña: El Grupo Menudo. Con solo 48 años de edad, Adrián Olivares se despidió de este mundo dejando en shock a sus compañeros del grupo y a los millones de seguidores en el mundo, así lo reportó Univision.

Según Listin Diario, la noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por dos de sus excompañeros, Robert Avellanet y Sergio Blass, quienes, en sus respectivas redes sociales, le dedicaron un emotivo mensaje de despedida.

“¡Aún estoy en shock! Fuerza para su familia. Feliz transición para su alma. Siempre recordaré su gran sentido del humor. Allá nos encontraremos. RIP Adrián”, escribió Avellanet.

Entre tanto Sergio Blass describió a su amigo como un gran ser humano, y aprovechó el momento para enviarle las condolencias a sus familiares. “Vuela Alto hermanito y mucha Fortaleza para tu Familia. Siempre fuiste maduro para tú edad y tu carisma inigualable. Siembre serás de los buenos y por siempre vivirás en nuestro corazón”.

De acuerdo con Hola, a las manifestaciones de dolor, también se sumó la de Sylvia Campos, cantante de la agrupación mexicana Timbiriche, y quien fuera novia de Adrián Olivares en el pasado.

“Mi Adriancito hermoso siempre, siempre vivirás en mi corazón, tuve la fortuna de compartir contigo un amor tan bonito, fuiste un gran hombre, cantante, hijo, hermano, amigo, pero sobre todo un gran, gran papá. Que tu camino esté lleno de luz. Te quiero por siempre”, expresó la excantante en su perfil de Instagram, donde publicó un video en el que recapituló algunos de los instantes más especiales de su relación.

Hasta el momento se desconocen las causas de su deceso. Sin embargo sus seguidores comentan en redes sociales que Adrián Olivares recientemente se había sometido a una cirugía, sin precisar sobre qué. Su hermana la actriz Karla Souza tampoco se ha referido al tema.

¿Quién fue Adrián Olivares?

Adrián Olivares fue el único intégrate extranjero que hizo parte de la banda más famosa de los años ochenta. Su paso en “Menudo”, solo fue de tres años entre 1990 y 1993, poco antes de que el grupo se desintegrara, y tiempo en el que éxitos musicales como “No me corten el pelo”, “Detrás de tu mirada”, “Bésame en la playa”, “Búscame” y “15 Años”, sonaban en las distintas estaciones de radio, según El Universal.

También en el año 1993 participó del álbum musical “Imagínate…” en donde se incluyeron temas como “Yo quiero bailar cerca de ti” y “Mil ángeles”, canción de gran significado por ser dedicada a una fan peruana, Cecilia Huamán que murió trágicamente durante un concierto de la agrupación en este país.

Adrián Olivares además fue conocido por ser el fundador de Radio Wynwood y Wynwood podcasts, un exitoso estudio multimedia en Miami. Al ex menudo le sobrevive una hija, Eliana Olivares, quien en sus redes sociales dedicó unas sentidas palabras a su papa:

“No tengo palabras. Papá, te amaré por siempre. Me has mostrado amor, guía, fuerza y ​​muchas más cosas que no sabría sin ti. Todavía no puedo procesar el hecho de que te has ido. y que no puedo darte un abrazo ni decirte cuánto te amo. Eres el mejor papá que una niña puede pedir. Sé que estás en manos de Dios y estoy muy agradecida de tenerte como mi ángel de la guarda. .Te amaré por siempre papá”, escribió, según Latin Times.

En la historia del grupo Menudo, Adrián es el tercer integrante que fallece. El primero fue Anthony Galindo, más conocido como Papi Joe, quien murió el 3 de octubre de 2020, tras varios días de agonía luego de que intentara suicidarse.

Según su familia, el aislamiento por la pandemia de covid profundizó su depresión. “La pandemia lo fue absorbiendo. Me llamaba y yo le decía -cálmate, que esto va a pasar-. Él quería trabajar y la pandemia lo absorbió”, expresó Edgar Galindo, su padre, de acuerdo con El Tiempo.

Finalmente, en el 2021, un viernes 30 de abril, fue Ray Reyes quien a sus 51 años dejó de existir debido a un infarto cerebral masivo. “Él bajó de su cuarto y se fue a cocinar, ahí le sobrevino el infarto masivo. Se cayó”, dijo Raúl Reyes, quien trabajaba con él en sus proyectos musicales.

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos