Revelan que esta exreina de Miss Universo será jueza en Nuestra Belleza Latina

Son muchas las sorpresas que los televidentes verán con el regreso de la nueva temporada del reality show Nuestra Belleza Latina, que en el otoño llegará a su edición número 12, y Univisión anunció que una exreina de belleza muy admirada, entrará a ser parte de la mesa de jueces de la competencia.

Durante el Upfront de Univisión se reveló que al panel de jueces encargado de asesorar y de elegir a la sucesora de Migbelis Castellanos, se sumará la exconcursante de Miss Universo 2012 Daniella Álvarez.

La querida exMiss Colombia, quien se ha convertido en un ejemplo de valor y admiración, tras haber pasado por un momento difícil en su vida, debido a la amputación de una de sus piernas el año pasado, será uno de los nuevos rostros con el que contará la temporada 12 de Nuestra Belleza Latina.

“La conductora de televisión, modelo y exMiss Colombia Daniella Álvarez, quien encarna la resiliencia y es un ejemplo para las mujeres del mundo, se une por primera vez a “NBL” como integrante del jurado. (Horario estelar del domingo – Univision – Univision Studios)”, dijo Univisón en un comunicado de prensa compartido este 18 de mayo, donde hizo la presentación oficial de la simpática rubia.

La propia Daniella Álvarez anunció su paso por Nuestra Belleza Latina, a través de un video compartido por la cuenta de Instagram del reality show, donde dijo que su ejemplo muestra que cualquier persona puede vencer los obstáculos, y que en el show, cualquiera de las concursantes podrá ganar, sin importar sus limitantes.





“Yo tenía una carrera exitosa en el mundo del modelaje y la televisión, hasta que un problema de salud casi destruye lo que tanto trabajo me había costado. Hoy soy vivo ejemplo de cómo la adversidad no nos define y, me siento muy orgullosa de poder contarles que seré una de las juezas en la próxima temporada de Nuestra Belleza Latina, donde cualquiera puede ganar el título. No importan sus circunstancias”, comentó la colombiana.





Sobre la nueva edición de NBL, Univisión mencionó: “Nuestra Belleza Latina” (temporada 12) – La competencia tipo reality más popular y de más larga trayectoria de Univision, tendrá su temporada más diversa hasta la fecha y continuará con su misión de cultivar y realzar el talento femenino para forjar a la siguiente estrella de Univision. El programa busca la belleza 360 para hacer que los conceptos estéticos convencionales evolucionen y descubrir el mayor talento entre las hispanas”.