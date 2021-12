Miss Universo 2021: ¿Cómo ver el Live Stream?

La competencia Miss Universo 2021 se transmite esta noche, 12 de diciembre a las 7:00 p.m. ET / 6:00 p.m. CT en Fox y en español por Telemundo.

Para quienes quieren verlo desde la costa del pacífico, el concurso se transmitirá a las 4:00 p.m. PT, mientras que los espectadores que viven en la zona horaria de la montaña pueden ver el certamen a las 5:00 p.m. Finalmente, los nativos de Alaska deben sintonizar el canal de TV a las 3:00 p.m., mientras que en Hawaii deberán sintonizar Fox alrededor de las 2:00 p.m.

La competencia tendrá una duración aproximada de tres horas y finalizará alrededor de las 10:00 p.m. ET después de que la ex Miss Universo 2020 Andrea Meza de México coronara a su sucesora.

Miss Universe 2021 será la 70a edición de la competencia Miss Universe, y será presentado una vez más por Steve Harvey, quien ha sido anfitrión de la competencia durante los últimos años.

Si no tiene cable, puede ver una transmisión en vivo en Fox en su computadora, teléfono, Roku, Fire TV, Apple TV u otro dispositivo de transmisión a través de uno de los siguientes servicios de suscripción de transmisión de TV en vivo sin cables:

Asegúrese de sintonizar este domingo 12 de diciembre a las 7:00 p.m. hora del Este para ver las etapas finales de la competencia Miss Universo 2021 en Fox y Telemundo. La 70a Competencia de Miss Universo se transmite en vivo desde Eilat, Israel.

