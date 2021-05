Miss Universo 2021: ¿Qué pasó con Steve Harvey?

La organización de Miss Universo anunció que Steve Harvey ya no será el presentador de la edición número 69º del certamen de belleza que se llevará a cabo en la Florida, Estados Unidos. El reemplazo de este comediante serán el actor estadounidense Mario López y la ex Miss Universo estadounidense Olivia Culpo. Este evento se celebrará el domingo 16 de mayo en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood de Miami.

Steve Harvey ha sido criticado en repetidas ocasiones ya que su humor muchas veces pasa los límites, incluyendo comentarios machistas, sexistas, racistas y ofensivos. Por su parte, Steve aseguró en sus redes sociales que regresará como presentador del certamen en la edición número 70º del concurso.

En el año 2015 el presentador protagonizó uno de los momentos más recordados de Miss Universo, cuando nombró como Señorita Colombia a Ariadna Gutiérrez pero minutos después anunció que había sido una equivocación y que la verdadera ganadora era Filipinas.





¿Qué pasó con Steve Harvey, presentador de Miss Universo?

Se acerca la velada de desfile y coronación de la Miss Universe 2021, y de entre los detalles que la organización del concurso dio a conocer, se encuentra el hecho de que, para esta versión, la número 69º, el ya conocido comediante Steve Harvey no será su maestro de ceremonia, sino el actor Mario López y la ex Miss universo 2012, Olivia culpo.

El estadounidense Broderick Stephen, conocido como “Steve” Harvey, fue el conductor del majestuoso evento desde el año 2015 hasta 2019, pero muy contrario a lo que el mundo creía, luego de que el presentador cometiera el error más garrafal dentro de las ediciones del certamen, las siguientes Galas siguieron contando con su presencia, prevaleciendo el contrato firmado entre el famoso, FOX, IMG y la Organización Miss Universo, por una temporada de cinco años.

En su momento, en el año 2015, Steve Harvey dijo sobre la contratación: “Estoy emocionado de conducir este icónico evento por primera vez”, de acuerdo a CNN.

La mala hora de Steve Harvey y de Ariadna Gutiérrez

No hay seguidor en el mundo de los reinados que no recuerde la “gran metida de pata” del maestro de ceremonia de Miss Universe 2015.

El momento más esperado de la noche llegó, y el presentador Steve Harvey, luego de hacer varios chistes durante toda la velada, debía anunciar a la ganadora del certamen. Quedaban solo dos finalistas, Miss Colombia y Miss Filipinas. Harvey por fin anunció que la nueva Miss Universe 2015 era la señorita Colombia.

Sin embargo, no tardó mucho tiempo, para que Ariadna ya teniendo la corona y el cetro que le atribuían este título, y después de acercarse a consolar a su compañera filipina como virreina, de nuevo el presentador irrumpió en el escenario para decir que había cometido un error, que lo disculparan pero que la Miss Universo no era Ariadna Gutiérrez sino la representante, Pía Wurtzbach, de Filipinas.

Este bochornoso y humillante momento de seguro la colombiana no olvidara: Amigos, tengo que disculparme. “La primera finalista es Miss Colombia, Miss Universo 2015 es Filipinas”, dijo Harvey ante la sorpresa de todos y ante la cara de estupefacción de la auténtica ganadora, la candidata filipina.

“Eso es exactamente lo que decía en la tarjeta. Soy responsable de ello, ha sido mi error”, lamentó Harvey. Quien dijo: “Asumo la responsabilidad por esto, fue mi error, está en la tarjeta”, dijo el presentador. “Pero se los puedo mostrar, la primera finalista es Colombia, es mi error… me siento muy mal, por favor no culpen a las chicas”.

Pero no solo el presentador cometió un error en la velada, la mala noche de Harvey siguió cuando de nuevo se equivocó al pedir disculpas al pueblo colombiano que ya bastante molesto se encontraba, escribiendo un tweet en el que ofreció disculpas a “Miss Columbia” que se refiere al estado de los Estados Unidos, envés de escribir “Miss Colombia”, refiriéndoselo al país suramericano.

Del bochornoso momento que se vivió esa noche de coronación, uno de los jueces del certamen, Pérez Hilton, indicó a varios medios entre ellos la cadena ABC, que Steve Harvey no se había presentado a los ensayos de la parte final del concurso y que en cambio estuvo de fiesta en la ciudad de las Vegas.

Es de señalar que los chistes de mal gusto hacia Colombia siguieron en Miss Universe 2019, cuando Harvey llamó a Gabriela Tafur, señorita Colombia en ese momento, para unirse al grupo de las 20 finalistas, el anfitrión quiso ser gracioso y simuló estar nervioso ante su presencia. Acto seguido, le indicó la tarjeta de apuntes para demostrarle que, efectivamente, decía el nombre de Colombia.

“Aquí está escrito, aquí lo tienes”, dijo el presentador. Tafur, con una sonrisa, le preguntó: “¿Estás seguro de que leíste bien, o me regreso? (…) Igual yo te perdono”. Ante la respuesta de la señorita Colombia, Harvey dijo: “Tú sí me perdonas, pero la gente del cartel está molesta conmigo, y no lo están tomando de la misma manera”, refiriéndose a los carteles de narcotráfico, informó El Tiempo.

Steve Harvey en su trabajo como jefe

Este afamado personaje nacido en Virginia, hijo de Isaí Harvey, un minero de carbón y de Eloise, una ama de casa, desde niño soñó ser como Bill Cosby. A la revista People le confesó: “”Siempre supe que lo que sabía era hacer reír a la gente””.

Pero como narra El País, sin contactos ni una idea clara de cómo llegar al mundo del espectáculo, trabajó como vendedor de seguros, fue boxeador frustrado, limpiador de alfombras y hasta cartero. Y cada vez que algún trabajo se le iba a pique, buscaba un oficio distinto. La idea era ocuparse, más que preocuparse. Hasta cantante quiso ser.

Sin embargo, después de tantas frustraciones en 1985 sus proyectos como presentador y comediante empezaron a despegar, y poco a poco se fue abriendo camino en el mundo del espectáculo, hasta conseguir finalmente tener un programa de televisión en Estados Unidos llamado “The Steve Harvey Show”, en donde se muestra como una personas graciosa y amable que brinda consejos.

Pero toda esa amabilidad se desdibujo al momento de Harvey envió un email a su equipo de trabajo, en el que fijaba las reglas que sus empleados debían seguir para poder hablar con él o, mejor dicho, para no comunicarse con él. Según el portal Entrepreneur, detalla que las nuevas reglas llegaron cuando el programa The Steve Harvey Show terminó su producción en Chicago y se movió para Los Ángeles. Así, la mayoría del equipo de Harvey en Chicago no lo acompañaría en California porque, de acuerdo con diversas fuentes, Harvey ni siquiera les preguntó. De hecho, apenas si les dijo que ya no iban a trabajar con él.

Dentro de lagunas de las exigencias a su personal, se destacan las siguientes:

– No habrá reuniones en mi camerino. Nadie entra o me busca ahí. No entren en mi camerino a menos que yo los invite. No abran la puerta de mi vestidor. Sí abren la puerta, considérense despedidos.

– No se me acerquen mientras estoy en maquillaje a menos que yo pida hablar con ustedes directamente.

– Toquen la puerta o usen el timbre.

– No me esperen en el pasillo para hablar conmigo. Odio que me embosquen.

– No se ofendan por esta nueva manera de trabajar. Es por el bien de mi vida personal y disfrute. Gracias a todos, Steve Harvey.

Finalmente, a pesar de que muchos extrañaran al humorista y presentador, este se pronunció en la página de Facebook de Miss Universo, justo en estos días que se lleva a cabo la versión 69º del certamen, diciendo que de seguro volverá.

