Miss Universo 2021: ¿Quiénes son los jueces, presentadores y artistas?

Esta noche es la 70° competencia de Miss Universo, con mujeres de todo el mundo compitiendo para seguir los pasos de la 69° ganadora, Andrea Meza. La poseedora del título será coronada en directo desde Eilat, Israel.

La Organización Miss Universe organiza anualmente el evento, así como las competencias Miss USA y Miss Teen USA. Según su sitio web, “es una organización global e inclusiva que celebra a las mujeres de todas las culturas y orígenes y las empodera para alcanzar sus objetivos a través de experiencias que fomentan la confianza en sí mismas y crean oportunidades para el éxito”.

Este año verá el regreso de un rostro familiar como anfitrión, con un panel internacional de jueces e intérpretes. Aquí está lo que necesitas saber:

Steve Harvey regresa como anfitrión

El comediante Steve Harvey regresará como anfitrión de la competencia de Miss Universo después de tomarse un año libre. Anteriormente, fue anfitrión del evento en 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Mario López y Olivia Culpo asumieron las funciones de anfitriones de la competencia del 2020.

“Esta es la sexta vez que organizo la competencia de Miss Universo y siempre es lo más destacado de mi año. En cada espectáculo me asombran las mujeres inteligentes, ardientes y talentosas que suben al escenario”, dijo Harvey a People. “Continúo defendiendo este programa y participo, no solo como presentadora sino también como productora, para mostrarle al mundo lo que puedes hacer, si te lo propones”.

Según el medio, el juez de “RuPaul’s Drag Race”, Carson Kressley, y la señorita EE.UU. Cheslie Kryst de 2019 serán los anfitriones detrás del escenario.

Adriana Lima, Lori Harvey y Rena Sofer entre los miembros del comité de selección

La competencia de Miss Universo es juzgada por un comité de selección, que incluye a la hija de Harvey, Lori.

“Estoy muy emocionada de estar en el comité de selección de la 70ª competencia anual de Miss Universo. Es muy especial para mí porque este es el primer evento en el que mi papá y yo trabajamos juntos, así que será un gran momento”, le dijo a People.

Lori agregó: “Además, no solo estoy emocionada de unirme a un grupo tan dinámico y diverso de mujeres inteligentes, sino también emocionada de tener la oportunidad de apoyar genuinamente a todas las concursantes y verlas brillar”.

Según Miss Universo, se unen a Lori en las rondas preliminar y final la actriz puertorriqueña Adamari López, la modelo brasileña Adriana Lima, Miss Universo 2016 Iris Mittenaere, la modelo filipina Marian Rivera y la actriz india Urvashi Rautela.

La conductora de backstage y ex competidora de Miss Universo Cheslie Kryst y la Miss Universo 1976 Rina Mor Goder forman parte del comité de selección preliminar. Rena Sofer, una actriz estadounidense que protagoniza “The Bold and the Beautiful”, formará parte del comité de selección de la final.

JoJo y Noa Kirel están listos para sus actuaciones

Miss Universo anunció que JoJo y Noa Kirel actuarán en la competencia de Miss Universo de este año.

JoJo es una cantante, compositora y actriz estadounidense que saltó a la fama en 2004 por su canción “Leave (Get Out)”. Según Vulture, en 2015, ganó una batalla legal de 10 años que le impidió lanzar música. Desde entonces, el joven de 30 años ha lanzado cuatro álbumes, el último de los cuales es “Trying Not To Think About It”. También ocupó el segundo lugar en la quinta temporada de “The Masked Singer”, compitiendo como Black Swan.

Mientras recordaba su álbum de Navidad el año pasado, JoJo escribió en Instagram, “el hecho de que esté publicando este video mientras estoy en Israel preparándome para actuar en Miss Universo en este momento no se me escapa. Lloré cuando aterrizamos. Pensando en todas las canciones navideñas que he escuchado y en cómo todas están inspiradas en este lugar sagrado. Estoy más que agradecido. Sí, son las 3:15 am aquí y este desfase horario es DIF’RINT”.

Kirel fue referida como “la estrella pop más grande de Israel” por The Hollywood Reporter, lanzando su primera canción “Medabrim” a los 14 años. Ha ganado el “Mejor acto israelí” en los MTV European Music Awards todos los años a partir de 2017. Este año lanzó sus dos primeros sencillos en inglés, “Please Don’t Suck” y “Bad Little Thing”. La actriz y bailarina de 20 años ha sido jueza de “israelí tiene talento” desde 2018.

“Estoy muy emocionada y honrada de actuar en Miss Universo”, dijo Kirel en el sitio web de Miss Universo. “Al creer en sí mismas y perseguir sin miedo sus sueños, estas mujeres de todo el mundo viven y respiran los valores de la Organización Miss Universo, y no puedo esperar para compartir este momento de celebración con todas ellas en este increíble escenario global”.

La 70a Competencia de Miss Universo se transmite en vivo desde Eilat, Israel a las 7:00 p.m. hora del Este en Fox y Telemundo.

