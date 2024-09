Miley Cyrus es demandada por “Flowers”: ¿Copió canción de Bruno Mars?

Miley Cyrus enfrenta demanda porque aparentemente su famosa canción “Flowers” es copiada. Una compañía afirma que la canción que lanzó Cyrus en 2023 fue copiada intencionalmente. Se dice que ella se copio del tema “When I Was Your Man” de Bruno Mars, que se lanzó en 2012.

TMZ informó el lunes que Tempo Music Investments demanda a Cyrus porque afirma poseer una parte de los derechos de autor de la canción de Mars. Mars no figura como demandante.

La compañía alega que Cyrus copió “intencionalmente” el trabajo de Mars, afirmando que “Flowers” presenta una melodía, armonía y progresiones de acordes similares a las de la canción de 2012.

En la demanda, Tempo Music Investments dijo: “Es innegable, basándose en la combinación y el número de similitudes entre las dos grabaciones, que ‘Flowers’ no existiría sin ‘When I Was Your Man'”. Abajo puede ver como un internauta combinó ambos temas.

Tempo Music Investments asegura que Cyrus y sus productores tenían acceso a las canciones de Bruno. Ahora con esta demanda, la compañía quiere dinero por daños y perjuicios y además le quiere prohibir a Cyrus interpretar “Flowers” y distribuir la canción en el futuro.

Cyrus no ha comentado públicamente sobre la demanda. Tampoco Mars ha hecho ningún comentario en el momento que se publicó esta nota.

Miley Cyrus ha enfrentado otras demandas en el pasado

En marzo de 2018, el artista jamaicano Flourgon, alegó que la canción de Cyrus de 2013, “We Can’t Stop”, usaba una letra similar a su canción de 1988, “We Run Things”.

En documentos judiciales, afirmó que la canción “se apropió indebidamente” de su “composición musical/frase lírica” ​​y pidió 300 millones de dólares en daños y perjuicios. La pareja llegó a un acuerdo extrajudicial en 2020, informó Variety.

Seis meses después, en septiembre de 2018, Yella the Triple Threat, presentó una demanda contra Cyrus y Universal Music. Afirmó que la canción “23” de Mike Will Made It de 2013, en la que aparece Cyrus, tenía una “composición infractora” en su canción de 2012 “J’s On My Feet”, según documentos judiciales. La demanda fue retirada en noviembre de 2018, informó The Blast.

