Miley Cyrus reveló en una entrevista con Zane Lowe para New Music Daily de Apple Music el 23 de noviembre que volvió a recaer en la bebida en plena pandemia de coronavirus. En el video, la reina del pop, quien también estaba celebrando su cumpleaños número 28 el lunes, habla sobre sus luchas con la sobriedad.

“Bueno, yo, como mucha gente, siendo completamente honesta, durante la pandemia recaí… y nunca me sentaría aquí y diría, ‘He estado jodidamente sobria’. Ahora llevo dos semanas sin beber otra vez.”

Sin embargo, la cantante de Wrecking Ball no se está castigando por eso. “Una de las reflexiones que he hecho es ‘No te pongas furiosa, ponte curiosa’”, continuó Cyrus. “Así que no te enojes contigo mismo, pero pregúntate: ‘¿Qué pasó?'”

VideoVideo related to miley cyrus anuncia que volvió a beber alcohol tras casi un año sobria. ¿por qué? 2020-11-23T15:58:56-05:00

Cyrus apareció en el programa de Lowe’s para promocionar su séptimo álbum de estudio, Plastic Hearts, que se lanzará el viernes, y también explicó por qué no hizo un gran anuncio después de si recaída.

“Para mí, fue una mierda porque no soy una persona moderada, y no creo que todos tengan que estar jodidamente sobrios”, dijo. “Creo que todos deben hacer lo mejor para ellos. No tengo problemas con la bebida”.

Cyrus reveló por primera vez en junio que llevaba 6 meses sobria

La presentadora del programa de entrevistas “Bright Minded” reveló por primera vez que estuvo sobria seis meses en una entrevista de junio con Variety. En ese momento, explicó que la decisión se tomó después de requerir una cirugía vocal, pero atribuyó su historial familiar de “adicción y problemas de salud mental” como la razón por la que dejó de beber.

A pesar de su reciente revés, Cyrus dijo el lunes que no está preocupada por otra recaída.

“Soy muy disciplinada”, dijo. “Sí, muy disciplinada. Es por eso que nunca es fácil, pero es bastante fácil para mí estar sobrio o entrar y salir de la sobriedad porque es como el día en que no quiero volver a hacerlo, no lo hago. El día que lo hago, lo hago. ¿Ya sabes? Pero cuando no quiero, simplemente es no. Simplemente soy muy disciplinada”.

Una de las principales razones por las que Cyrus se mantuvo sobria es porque no quería unirse al “Club del 27”

Reflexionando mientras celebraba su cumpleaños número 28 el lunes, Cyrus habló sobre una de las verdaderas razones por las que decidió mantenerse sobria:

“Para mí, los veintisiete fue un año en el que realmente tuve que protegerme”, dijo. “Lo que realmente me hizo querer estar sobria fue porque hemos perdido muchos iconos a los 27″, dijo Cyrus. “Simplemente siento que algunos de los artistas casi no pudieron manejar su propio poder y su propia energía y su propia fuerza. Es una energía. Yo, no importa qué, nací con eso”

Trágicamente conocido como el “Club de los 27”, los artistas populares que murieron a temprana edad incluyen a Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jimi Hendrix y Jim Morrison.