Miércoles de Ceniza 2022: ¿Cuál es el significado de esta celebración?

Este miércoles 2 de marzo de 2022, los fieles católicos celebran el Día de la Santa Ceniza, y con la imposición de la cruz en sus frentes, se inicia el periodo de la Cuaresma como antesala a la celebración de la Semana Santa.

“El comienzo de los cuarenta días de penitencia, en el rito romano, se caracteriza por el austero símbolo de las cenizas, que distingue la Liturgia del Miércoles de Ceniza. Propio de los antiguos ritos con los que los pecadores convertidos se sometían a la penitencia canónica, el gesto de cubrirse con ceniza tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad y mortalidad, que necesita ser redimida por la misericordia de Dios”.

El Miércoles de Ceniza 2022 será el 2 de marzo. Con esta fecha se da inicio a la Cuaresma 2022, un tiempo penitencial que nos ayuda a disponernos espiritualmente para la fiesta de la Resurrección de Jesús. pic.twitter.com/DTY3dpgCOo — Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) February 21, 2022

“Lejos de ser un gesto puramente exterior, la Iglesia lo ha conservado como signo de la actitud del corazón penitente que cada bautizado está llamado a asumir en el itinerario cuaresmal. Se debe ayudar a los fieles, que acuden en gran número a recibir la ceniza, a que capten el significado interior que tiene este gesto, que abre a la conversión y al esfuerzo de la renovación pascual”.

¿Qué significado tiene el Miércoles de Ceniza?

Este es el primer día santo de los 40 días de la cuaresma. En este tiempo la iglesia católica convoca a sus fieles a la conversión y a la preparación para vivir los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en la Semana Mayor.

Según El Universal, algunos de los significados de este día son los siguientes:

✦ Reconocer que se es pecador y se ha ofendido a Dios y al prójimo.

✦ Manifestar ante la comunidad un sincero arrepentimiento.

✦ Pedir a la Iglesia que haga oración por la conversión.

✦ Manifestar públicamente el compromiso al cambio.

✦ Compromiso a hacer penitencia por los pecados cometidos.

✦ Estar dispuesto a recibir el Sacramento de la Reconciliación

En un comunicado de 2021, emitido por el Papa Francisco, recogido por AS, el máximo jerarca de la iglesia católica, dijo que “La Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle “poner su morada” en nosotros (cf. Jn 14,23). Ayunar significa liberar nuestra existencia de todo lo que estorba, incluso de la saturación de informaciones —verdaderas o falsas— y productos de consumo, para abrir las puertas de nuestro corazón a Aquel que viene a nosotros pobre de todo, pero “lleno de gracia y de verdad” (Jn 1,14): el Hijo de Dios Salvador”.

Orígenes de la imposición de cenizas

Este acto litúrgico surgió en los primeros siglos del cristianismo. En el siglo IV se determinó la duración de la Cuaresma en cuarenta días, comenzando seis semanas antes de la Pascua. Para efectuar el cálculo de la fecha de la Pascua se usaba el Computus (denominado el domingo de “cuadragésima”).

Ya en los siglos VI y VII se estableció el ayuno como práctica cuaresmal, destacando que desde los orígenes de la liturgia cristiana nunca se ayunó en domingo, por ser la celebración del día del Señor. Entonces se trasladó el comienzo de la Cuaresma al miércoles, previo al primer sábado del mes.

La Cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos casi 400 años D.C. A partir del siglo XI, la Iglesia en Roma impuso las cenizas como signo penitencial y de conversión, ya usado desde el Antiguo Testamento.

Por su parte, dice AS.com que la imposición de las cenizas en este día viene de una antigua tradición hebrea. Los judíos se cubrían con cenizas después de haber pecado o como preparación para algún acontecimiento señalado. Con esta práctica pretendían acercarse más a Dios a través del arrepentimiento. Así, las cenizas tienen sentido simbólico de muerte y caducidad, pero también de humildad y penitencia.

La señal de la cruz en la frente

La imposición de la Ceniza de la Santa Cruz es un acto litúrgico realizado por un sacerdote o un diácono en la misa, al término de la homilía. Este acto sacramental puede ser recibido por cualquier persona creyente o no en la fe católica.

Mientras el emisario de cristo en la tierra coloca la Santa cruz, pronuncia unas palabras: “Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás” o “Arrepiéntete y cree en el Evangelio”. Estas frases son las dos fórmulas del Misal Romano que el sacerdote pronuncia.

¿De dónde se obtiene la ceniza?

Las cenizas para esta importante ceremonia se obtienen de la quema de los ramos y palmas utilizadas en el domingo de ramos del año inmediatamente anterior. las cenizas obtenidas de la quema se humedecen con agua bendita, y se perfuman con oleo de incienso, y finalmente queda una pasta suave que es la que sirve para dibujar la señal.

La práctica del ayuno y la abstinencia

Invito a todos a hacer del próximo 2 de marzo, miércoles de ceniza, una Jornada de ayuno por la #paz: que los creyentes se dediquen intensamente a la oración y al ayuno. ¡Y que la Reina de la paz preserve al mundo de la locura de la guerra! — Papa Francisco (@Pontifex_es) February 23, 2022

Según ACI Prensa, La Iglesia tiene dos formas oficiales de prácticas penitenciales, tres si se incluye el ayuno Eucarístico de una hora antes de la Comunión.

✦ Abstinencia: La ley de abstinencia exige a un católico de 14 años y hasta su muerte, a abstenerse de comer carne los viernes en honor a la Pasión de Jesús el Viernes Santo. La carne es considerada carne y órganos de mamíferos y aves de corral. También se encuentran prohibidas las sopas y cremas de ellos. Peces de mar y de agua dulce, anfibios, reptiles y mariscos son permitidos, así como productos derivados de animales como margarina y gelatina sin sabor a carne.

Los viernes fuera de Cuaresma, la Conferencia de Obispos de USA obtuvo permiso de la Santa Sede para que los católicos en los Estados Unidos pudieran sustituir esta penitencia por un acto de caridad o algún otro de su propia escogencia. Ellos deben llevar a cabo alguna práctica de caridad o penitencia en estos viernes. Para la mayoría de las personas la práctica más sencilla para cumplir con constancia sería la tradicional de abstenerse de comer carne todos los viernes del año. En Cuaresma la abstinencia de comer carne los viernes es obligatoria en Estados Unidos, así como en otro lugar.

El Papa nos invita el próximo 2 de marzo, Miércoles de Ceniza, a una Jornada de oración y ayuno por la paz. pic.twitter.com/lPCaoOkYsW — Compañía de Jesús (@JesuitasESP) February 24, 2022

✦ Ayuno: La ley de ayuno requiere que el católico desde los 18 hasta los 59 años reduzca la cantidad de comida usual. La Iglesia define esto como una comida más dos comidas pequeñas que sumadas no sobrepasen la comida principal en cantidad. Este ayuno es obligatorio el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. El ayuno se rompe si se come entre comidas o se toma algún líquido que es considerado comida (batidos, pero no leche). Bebidas alcohólicas no rompen el ayuno; pero parecieran contrarias al espíritu de hacer penitencia.

Aquellos excluidos del ayuno y la abstinencia aparte de los ya excluidos por su edad, aquellos que tienen problemas mentales, los enfermos, los frágiles, mujeres en estado o que alimentan a los bebés de acuerdo con la alimentación que necesitan para criar, obreros de acuerdo con su necesidad, invitados a comidas que no pueden excusarse sin ofender gravemente causando enemistad u otras situaciones morales o imposibilidad física de mantener el ayuno.

