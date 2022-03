Miércoles de Ceniza 2022: ¿Por qué los católicos lo celebran?

La iglesia católica y los fieles cristianos celebran el Miércoles de Ceniza con el fin de que, a través de la imposición de la ceniza en la frente, se recuerde a todos los seres humanos de dónde vienen, de la caducidad y fragilidad de la vida.

“Recuerda que del polvo vienes y al polvo te convertirás”

La conferencia Episcopal Española explica que “el gesto de cubrirse con ceniza tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad y mortalidad, que necesita ser redimida por la misericordia de Dios”, con la conmemoración de este día, también se da inicio al periodo de la cuaresma, que es un tiempo de cuarenta días de preparación para recibir a Cristo resucitado, y por ello los católicos y cristianos para el domingo de pascua ya deben estar arrepentidos y limpios de todo pecado, para comenzar de nuevo, renovados en la doctrina y fe de Jesús.

“Convertíos y creed en el Evangelio”

El Papa nos invita el próximo 2 de marzo, Miércoles de Ceniza, a una Jornada de oración y ayuno por la paz. pic.twitter.com/lPCaoOkYsW — Compañía de Jesús (@JesuitasESP) February 24, 2022

¿Porque son 40 días de preparación para recibir la pascua?: Los 40 días de la cuaresma, no son un número determinado al azar. En la cifra se trae a recordación muchos de los eventos que aparecen escritos en la Biblia. Cuarenta fueron los días del diluvio universal, 40 años fue el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el éxodo antes de llegar a la tierra prometida, y también cuarenta fue el número de días y noches que Jesús pasó solo en el desierto, meditando, haciendo ayuno y reflexión, antes de empezar su vida pública.

“Cristo estuvo 40 días en el desierto siendo tentado por el Diablo, pero no cayó. Un ejemplo que debemos seguir para vencer la tentación y para dejar que Él nos ayude”, dijo el Vaticano.

Transmisión especial. Sigue la transmisión en VIVO de la Santa Misa del Miércoles de Ceniza por @onda105 @caribe93.5fm @playtopradio @wao.fm también por Kerigmática del Valle y @basilicadelvalle a partir de las 10:00 AM#miercolesdeceniza #cuaresma #catolicos pic.twitter.com/Wit6BOsThV — @basilicadelvalle (@bndelvalle) February 25, 2022

De hecho, dice la santa sede que las personas asocian a menudo la Cuaresma con “prácticas cuaresmales”, tales como la oración, el ayuno y la limosna. La oración como intensificación del “recordar” a Dios en la vida; el ayuno, como el abandonar el egoísmo para dar paso a la atención al prójimo; la limosna, como el crecer en solidaridad para atender las necesidades de los demás, en concreto de los más pobres y necesitados.

Pero aseguran que la Cuaresma va mucho más allá, pura se trata de un tiempo para la conversión de los corazones y preparación para el encuentro con Cristo Resucitado. Un camino de 40 días en el que, además de que los feligreses se preparan para la celebración del Misterio Pascual, se experimenta todo un aprendizaje personal.

Las celebraciones del Miércoles de Ceniza 2022 desde el Vaticano y un llamado de Francisco a la paz en Ucrania

La Oficina de Prensa de la Santa Sede dio a conocer que el #PapaFrancisco a causa de una “gonalgia aguda”, no podrá participar en el Encuentro de los Obispos y Alcaldes del #Mediterraneo y no presidirá el rito de apertura de la #Cuaresma #VaticanNews https://t.co/yWM0lYygib — Vatican News (@vaticannews_es) February 25, 2022

Durante el 2 de marzo, día de miércoles de cenizas , el Papa Francisco presidirá la celebración en forma de “Estaciones” romanas. Informó el pasado lunes, 21 de febrero de 2022, la oficina para las celebraciones litúrgicas del Sumo Pontífice.



El Papa Francisco anticipó su mensaje para este periodo de cuaresma diciendo que «¡”No nos cansemos de hacer el bien; porque si no desistimos, cosecharemos a su debido tiempo. Ya que tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos”. (Gal 6,9-10a). El texto fue presentado el 24 de febrero en la sede de la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Igualmente, en audiencia general del 23 de febrero, El Papa se refirió a la situación que vive Ucrania, y convocó a todos a realizar una jornada extraordinaria de ayuno y oración por la paz el próximo Miércoles de Ceniza, 2 de marzo.

“Tengo un gran dolor en mi corazón por el empeoramiento de la situación en Ucrania. A pesar de los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas, se abren escenarios cada vez más alarmantes. Como yo, muchas personas de todo el mundo sienten angustia y preocupación. Una vez más la paz de todos se ve amenazada por intereses partidistas”, dijo el Papa.

Invito a todos a hacer del próximo 2 de marzo, miércoles de ceniza, una Jornada de ayuno por la #paz: que los creyentes se dediquen intensamente a la oración y al ayuno. ¡Y que la Reina de la paz preserve al mundo de la locura de la guerra! — Papa Francisco (@Pontifex_es) February 23, 2022

En esta línea, el Pontífice lanzó un llamado “a los responsables políticos para que examinen seriamente su conciencia ante Dios, que es el Dios de la paz y no de la guerra; que es el Padre de todos, no solo de algunos, que quiere que seamos hermanos y no enemigos”.

🙏🏻🇺🇦 El Papa Francisco hace un llamado a todos, creyentes y no creyentes, a realizar jornada de ayuno y oración el próximo 02 de marzo, Miércoles de Ceniza por la situación en Ucrania. pic.twitter.com/ADDaMkar5I — Suyapa Medios (@suyapamedios) February 24, 2022

Finalmente, el Santo Padre rezó para “que la Reina de la Paz preserve al mundo de la locura de la guerra”.

LEER MÁS: Europa League: ¿A qué rival enfrentará el Barça en octavos?