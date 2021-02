Miércoles de Ceniza 2021: Versículos de la Biblia

Este Miércoles de Ceniza es el día que da inicio al tiempo de la cuaresma, periodo en el cual todos los católicos y creyentes en la fe cristiana tienen la oportunidad de prepararse a través de la penitencia y la renovación espiritual para entrar en comunión con el señor Cristo Jesús, durante su Pasión, Muerte y Resurrección, el domingo de Pascua. Este año “El día de la Ceniza” se celebrará hoy, 17 de febrero.

La misa del “Dia de la Ceniza” en este 2021, será diferente por las normas sanitarias que se aplicaran durante la celebración, en prevención a los contagios de covid-19. Según el arzobispo metropolitano, Gonzalo de Villa, el rito eucarístico presentará dos cambios: el primero es, el que la oración que tradicionalmente se hacía conforme iba pasando cada uno de los feligreses y se les imponía la cruz en la frente, ahora será una oración general para todos.

Así mismo, señala que en vez de hacer la señal de la cruz en la frente con las cenizas, estas se esparcirán sobre la cabeza de las personas. De hecho, el arzobispo enfatizó en que se debe mantener el distanciamiento social, velando por no reunir a muchos feligreses dentro de las iglesias, por lo que resaltó que las celebraciones tendrán que ser más individuales o familiares, que colectivas o multitudinarias por la pandemia.

Es así, como queremos presentarte a continuación una serie de versículos bíblicos alusivos al “Día de la Ceniza”, para que, en la intimidad de tu hogar y en el profundo recogimiento de tu ser, puedas preparar el alma y el espíritu a la resurrección de Cristo en ti.

Versículos de la Biblia

• Génesis 3:19 Recuerda que eres polvo, y al polvo volverás. La ceniza finalmente nos recuerda que somos mortales, que fuimos creados del polvo y a él volveremos por lo cual, debemos aspirar a vivir la resurrección del Señor, como un signo de victoria sobre el mal, el cual no tendría mejor señal para nosotros que la cruz de Cristo (Col 2, 14-15)

• Sal 50,3-6.12-14.17. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh, Dios, crea en mi un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme.

• 2 Cor 5,20-6,2. En nombre de Cristo, dice Pablo, os pedimos que os reconciliéis con Dios. Ahora es el tiempo favorable, el día de salvación.

• Mt 6,1-6.16-18. Cuidar de no practicar las virtudes para ser vistos por los hombres sino Para ser vistos por Dios.

• Dan 9, 3 “Me dirigí hacia el Señor Dios, implorándole con oraciones y súplicas, con ayuno, saco y ceniza”.

• Jdt 4, 11 “Todos los hombres, mujeres y niños de Israel que habitaban en Jerusalén se postraron ante el templo, cubrieron de ceniza sus cabezas y extendieron las manos ante el Señor”.

• Eze 9, 4-6 “y le dijo Yavhe: “Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella”. A los otros dijo, oyéndolo yo: “Pasad por la ciudad en pos de él, y matad; no miren con piedad vuestros ojos, no tengáis compasión. Matad a viejos, a jóvenes y a vírgenes, a niños y a mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual esté la señal, no os acercaréis; y comenzaréis por mi santuario”. Comenzaron, pues, desde los hombres ancianos que estaban delante del templo.”

• Por eso me retracto, y me arrepiento en el polvo y la ceniza (Job 42, 6)

LEER MÁS: Miércoles de Ceniza 2021: Frases para compartir en redes sociales