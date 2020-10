Michelle Galván recupera su figura después del embarazo: ¿Cómo lo logró?

View this post on Instagram

💕 Les deseamos un excelente día! Muchas de ustedes me preguntan cómo le hice para recuperar mi talla en menos de tres meses y la respuesta es a base de una dieta basada en mi tipo de sangre, con mi nutriólogo en Monterrey y cargando todos los días, alimentando y disfrutando a mi gordita hermosa @babymegangg , ahora necesito regresar a hacer ejercicio, pero no encuentro el tiempo para hacerlo, necesito que el día tenga mas horas! 😱 me imagino que así será mi nueva vida de mami, cierto? 😁 📸 @ferguajas