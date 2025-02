Muere Michelle Trachtenberg de “Buffy” y “Gossip Girl”: ¿Cómo murió la actriz de 39 años?

Michelle Trachtenberg era conocida por sus papeles en Buffy the Vampire Slayer y Gossip Girl. La actriz tenía 39 años.

Trachtenberg fue encontrada inconsciente por su madre alrededor de las 8 a.m. de este miércoles 26 de febrero dentro de su apartamento en One Columbus Place, un complejo de apartamentos de lujo de 51 pisos en el vecindario Central Park South de Manhattan, dijeron las fuentes.

Si bien la causa de la muerte aún no está clara, pero su muerte no está siendo investigada como sospechosa, confirmaron fuentes policiales al New York Post.

Lo que sí se sabe es que la actriz se sometió recientemente a un trasplante de hígado, según New York Post.

Michelle Trachtenberg empezó actuar a solo 3 añitos

Trachtenberg saltó a la fama cuando era niña, protagonizando múltiples producciones de Nickelodeon como la famosa película Harriet the Spy. La actriz tenía sólo tres años cuando debutó en “The Adventures of Pete and Pete” de 1994 a 1996.

Trachtenberg era mejor conocida por su trabajo como Dawn Summers, la hermana menor de Buffy (Sarah Michelle Gellar), en 66 episodios del drama sobrenatural adolescente de UPN, Buffy the Vampire Slayer, en la que estuvo en el período de 2000-2003.

Play

Más sobre Michelle Trachtenberg

Michelle Trachtenberg nació en la ciudad de Nueva York el 11 de octubre de 1985. Su madre se llama Lana, una gerente bancaria, y Michael Trachtenberg, un ingeniero de fibra óptica, inmigrantes judíos rusos y alemanes, respectivamente. Trachtenberg tuvo una educación religiosa, sus abuelos residen en Israel. Es la menor de dos hermanas. Ella se crio junto a su hermana Irene en Sheepshead Bay, Brooklyn, donde asistió a The Bay Academy for the Arts and Sciences.