Muere Michael Lonsdale a los 87 años: ¿cómo murió el prestigioso actor francés?

Los cinéfilos recibieron este martes una triste noticia: a los 89 años murió el reconocido actor francés Micahel Lonsdale. Falleció en su casa de París, tal como lo informó la familia del artista. A lo largo de su dilata carrera, Michael trabajó con los directores de cine más importantes del Siglo XX. Es recordado, entre otras actuaciones, por su participación en la saga de James Bond, en la que interpretó al villano Hugo Drax.

Lonsdale pasó su infancia en Marruecos. De joven se mudó a Paris para seguir su sueño. Por entonces anhelaba convertirse en dramaturgo. Se inició en teatro, pero como actor. De ahí saltó al cine. Un factor que impulsó su carrera fue el bilingüismo. Michael, de padrés nacidos en el Reino Unido, habla tan bien el inglés como el francés. Por eso fue convocado por directores estadounidenses de la saga de Orson Welles, Steven Spielberg y Alejandro Amenábar.

Welles lo convocó para actuar en “El Proceso”, película que adaptó la icónica novela de Franz Kafka. Se estrenó en 1962 y tuvo como protagonista ni más ni menos que a Anthony Perkins, quien había saltado a la fama dos años antes tras interpretar a Norman Bates en “Psicosis”.

El diario Le Monde describió a Lonsdale como “cómplice irreductible de las vanguardias y de los autores contemporáneos, cuya aparición en éxitos de cartelera le permitió además convertirse en un rostro muy conocido del gran público”.

Los franceses sienten orgullo por este actor. No es para menos. Entre los directores con los que trabajó figuran los nombres de François Truffaut y Alain Resnais, acaso los dos mejores cineastas que dio la filmografía de ese país.

"We are very sad to learn of the passing of Michael Lonsdale, who played Hugo Drax in Moonraker. He was an extraordinarily talented actor and a very dear friend. Our thoughts are with his family and friends at this sad time” – Michael G. Wilson and Barbara Broccoli. pic.twitter.com/oMepLcSP0d

— James Bond (@007) September 21, 2020