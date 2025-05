Meghan Markle publica fotos de su hijo que cumplió 6 años

Meghan Markle celebró un año más de su hijo mayor. Su hijo Archie cumplió 6 años el pasado 6 de mayo y para celebrar la ocasión, Meghan publicó una foto poco común del pelirrojo. La imagen muestra a Archie de pie mirando hacia el horizonte, con la cabeza rodeada por el halo del sol, vistiendo una pijama rayada.

En el pie de foto, Meghan escribe: “Nuestro hijo. Nuestro sol. ¡Feliz cumpleaños número 6 para Archie! Gracias por todo el amor, las oraciones y los cálidos deseos para nuestro dulce niño. ¡Tiene seis años! ¿Cómo se fue el tiempo? (Y a todos los que vinieron a celebrar con nosotros en su fiesta el fin de semana pasado, gracias por hacer que su cumpleaños fuera tan increíblemente especial❤️)”.

Meghan y el príncipe Harry casi nunca publican fotos de sus hijos

Meghan Markle rara vez publica fotos o videos de sus dos hijos con el príncipe Harry. Pero las pocas veces que lo hace, las imágenes que publica son muy dulce. Como cuando publicó una imagen de Lilibeth, de 3 años, tomando una rosa de las manos de su mamá.

Normalmente, los niños solo aparecen de espaldas, pero eso deja ver la gloriosa melena pelirroja que heredaron de su padre.

El cabello largo de Lili es de un tono más claro, pero el de Archie es castaño oscuro.

Meghan pasa momentos lindos con sus hijos

Aunque los fans solo pudieron ver brevemente a Archie y Lilibet en el programa de estilo de vida de Meghan, “With Love, Meghan”, la duquesa de Sussex compartió con People lo importante que es para ella que formen parte de todo.

“¡Archie hizo la [clapboard de rodaje]! ¡Qué momentos tan dulces! También venían con mi esposo a visitarme al set, y me encantaba que mis hijos pudieran verme trabajar, apreciar el equilibrio y entender lo que mamá hace y trabaja para crear y compartir. Fue realmente especial porque hasta entonces, no me habían visto trabajar”, dijo Meghan a People.

Al hablar ante el público sobre cómo equilibrar el trabajo y la maternidad en la Cumbre TIME100, Markle admitió que ha “hecho un esfuerzo muy consciente para establecer límites para mí, para mi salud mental, para mi bienestar y, sin duda, para ser un ejemplo a seguir también para mis hijos”.

“Soy consciente no solo de criar a una joven fuerte y segura de sí misma, sino también de tener un hijo”, continuó. “Creo que es igual de importante que los hombres jóvenes crezcan con una confianza y un sentido de sí mismos que empoderen también a las mujeres que los rodean”.

“Empieza con lo que ocurre en mi interior”, añadió. “Cuando soy capaz no solo de ignorar ese ruido, sino de no darle ningún crédito, se ha convertido en una parte fundamental de mi día a día”.

“Estoy más feliz que nunca”, dijo al público. Y esa parte, tener una pareja y un esposo que me apoyan tanto… y tener hijos sanos que disfrutan tanto de la libertad y la seguridad que les brindamos… de todas las cosas que me han pasado, nunca imaginé que llegaría a este punto y sentiría tanta felicidad y gratitud, y de verdad que sí”.