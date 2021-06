MasterChef Colombia: Alicia Machado la participante menos querida

Uno de los realitys más famosos y vistos de Colombia, emitido por el canal RCN, se estrenó el pasado fin de semana. Máster Chef Celebrity, versión 2021 llegó con la participación de 20 famosos quienes de nuevo intentarán cautivar con sus recetas al selecto jurado conformado por Cris Carpentier, Jorge Rausch y Nicolás De Zubiría.

Esta nueva edición conducida por la presentadora huilense Claudia Bahamon, dentro de sus participantes aficionados a la cocina, cuenta con una de las mujeres más recordadas por su belleza, pero también por ser una figura bastante polémica dentro del mundo del espectáculo y el entretenimiento. Alicia Machado, la Ex miss Universo venezolana, actriz y presentadora, hará parte de quienes pongan a prueba toda su destreza, sabor y conocimiento a la hora de preparar los alimentos.

Una reina impositiva de carácter fuerte

Durante la emisión del primer capítulo, los televidentes pudieron ver a la ex Miss Universo compartir equipo con Endry Cardeño, exigiéndose con un reto de iniciación con la caja misteriosa, que les imponía preparar un plato típico muy colombiano. El carácter impositivo y fuerte de la exreina no se hizo esperar. Endry tuvo serias diferencias con “La Machado” respecto de la preparación de la “Bandeja Paisa”, a la cual la venezolana le quiso poner su sello personal agregándole queso, una versión traída de los cabellos para un antioqueño, y que para colmo de males se acompañó de un arroz que causo risa entre los demás concursantes de entre los que se hallan actores, actrices, comediantes, cantantes y un embolador famoso que llegó a ser concejal de la capital del país, Bogotá, aseguró RCN.

Un siguiente reto, emitido desde la Playa Palomino en la Guajira colombiana, exigió del grupo de Alicia, grupo verde o de “Los rechazados”, integrantes que los capitanes Gregorio Pernía y Lorna Cepeda, no quisieron acoger en su grupo de cocineros, y que se conformó por Diego Camargo, Frank, Liss Pereira, Francy, Lucho Díaz, debían preparar una entrada, un plato fuerte con pescado atrapado por ellos mismo, y un postre.

Los hombres salieron a la faena de pesca y las damas quedaron al mando de la cocina. ¡Gran error! Como dijo la comediante Liz Pereira. Las mujeres pelean entre sí. Efectivamente paso. Hubo un choque de palabras entre la comediante colombiana y la Exreina venezolana. Las palabras de la Machado fueron arrogantes, y tomó la determinación de hacer por su cuenta el postre el cual no probó antes de servirlo a los comensales. Además de que pese a que los chefs del jurado le dijeron no dejar las espinas del pescado dentro del caldo, la cocinera venezolana hizo caso omiso a la recomendación.

“Su caída fue el postre”, les dijo el chef Rausch, lo que sorprendió a los concursantes, pues todos confiaron en las tartaletas que hizo la exreina de belleza Alicia Machado, pero ninguno las probó antes de servirlas a los comensales, razón por la que no notaron que estaban crudas. Este error hizo que los clientes le dieran un bajo puntaje al equipo verde y todos tuvieran que enfrentarse con una sopa de pescado por su puesto en la competencia. Estos errores pusieron a la actriz en reto de eliminación junto a la cantante de despecho Francy, donde finalmente salió eliminada del concurso esa noche.

Las redes sociales, de inmediato la tomaron contra la exreina de belleza, que por su actitud prepotente y de no ajustarse al trabajo en equipo, se convirtió en la concursante menos querida por el público televidente. Así lo demuestran la cantidad de memes que se subieron en las redes con simpáticas frases como ‘Ritual para que eliminen a Alicia Machado’. O la de Hassam: ‘Sacaron a Francy y no a Alicia, esto ya es Venezuela’.

Cadena de oración para que Alicia Machado salga de MasterChef #MasterChefCelebrity — Mauro (@siriusmau_) June 7, 2021

La primera pelea de #MasterChef entre Liss Pereira y Alicia Machado. pic.twitter.com/3kiBK6lW1P — Alex Guata (@Alexanderguata) June 7, 2021

Pero eso no es todo, para acabar de completar de acuerdo con La Revista Vea, otra de las participantes del programa de telerrealidad, muy querida por el público colombiano, la “Lolita”, Carla Giraldo tuvo un enfrentamiento con Alicia, en donde la actriz le exigió tener respeto, por los demás, pues, al parecer la ex reina habría tratado de mala manera a una de las personas que se encarga del maquillaje en el programa. Según la revista, la actriz no pudo soportar esa actitud y no dudó en reclamarle.

“Dicen que Carla enfrentó a la venezolana y le exigió respeto, pues se rumora que en varias ocasiones la ex Miss Universo no trató de manera agradable a las personas de maquillaje, algo que la actriz no pudo soportar”, indicó el medio.

Dice el medio que, aunque no se conocieron imágenes o más detalles al respecto, muchos usuarios que se enteraron a través de redes sociales, criticaron a Machado y aseguraron que desde el primer episodio se le vio su mala actitud con los demás. Además, más de uno dijo que ya quería verla por fuera del programa.

Finalmente, Alicia Machado, ya está viendo que sus compañeros no quieren compartir con ella, y se le dejo ver en la emisión de este domingo 13 de junio, triste al ver que nadie la escogía para su grupo de trabajo, y así lo expresó ¡Nadie me quiere escoger!.

Ahora bien, si los televidentes quieren saber que pasara con la Miss, hay que seguir de cerca si su valentía y un posible cambio de actitud la llevan lejos en el programa que se emite todos los fines de semana a las 8:00 de la noche hora colombiana.

