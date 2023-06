La petición de Maribel Guardia a su hijo Julián a dos meses de su muerte [FOTO]

El pasado viernes 09 de junio de 2023 se cumplieron dos meses del lamentable fallecimiento de Julián Figueroa, el joven cantante y actor, hijo del fallecido Joan Sebastian y la actriz costarricense-mexicana Maribel Guardia. El joven de tan solo 27 años falleció en su casa de la colonia Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular

Y aunque dicen que el tiempo es el mejor curador de las heridas, con Maribel Guardia no ha sucedido esto, pues la actriz, a pesar de que ha tratado de retomar su vida profesional, publicó por medio de su cuenta oficial en Instagram un desgarrador video acompañado de un largo mensaje para recordar a su único hijo.

El dolor de madre en cada fecha especial y cada mes cumplido de su fallecimiento hace que Maribel recurra a sus redes sociales para expresar todo ese dolor que lleva dentro de ella y su sentir en estas fechas. Pero, particularmente en su mensaje esta vez la actriz hizo una petición bastante particular a su hijo.

Con motivo del segundo mes de fallecido del cantante Julián Figueroa, su madre decidió dedicarle unas emotivas palabras a su único hijo. Por medio de su perfil en Instagram, Maribel compartió un video en el que recopiló una serie de fotografías y video cortos de su hijo Julián en momentos íntimos de su familia, el cual acompañó con un mensaje bastante nostálgico.

“¿CÓMO EXPLICAR QUE NO ES UN SIMPLE VÍDEO? Son imágenes de tu preciosa vida, que me hacen llorar y reír, y siempre comérmelas a besos, dándole gracias a Dios por darme el regalo inmenso de bendecir mi vida con tú presencia”, fueron las palabras con las que comenzó el escrito de Maribel.

Y siguió su mensaje agradeciendo a la vida por todos los momentos vividos en vida junto a su hijo y fue allí donde le hizo una petición, de querer verlo en sus sueños por un instante.

“Gracias por los recuerdos, por los besos las sonrisas, por toda la luz y el amor que dejas en mi vida. Te amaré por siempre y no te preocupes por nosotros, con tu recuerdo y con la ayuda de Dios vamos a salir adelante, pero de vez en cuando cuélate en mis sueños, muero por abrazarte, soy muy egoísta mi niño de Dios. (2 meses sin ti)”, finalizó en su mensaje.

Cabe recordar que hace dos meses, fue la propia Maribel Guardia quien confirmó la noticia del fallecimiento de su hijo mediante un comunicado. Y ha sido la encargada de dar declaraciones a la prensa sobre este momento en su vida.

“Le pido a Dios que a sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean tener nietos, los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande. No se lo deseo a nadie. Que Dios los bendiga y los guarde en la palma de su mano”, dijo ante los periodistas cuando se llevaban acabo las honras fúnebres de Julián al interior de su residencia.

Tras su publicación los mensajes de sus amigos, familiares y seguidores no se hicieron esperar. Entre los destacados estuvo el de la esposa de Julián y y madre de su nieto, Imelda Tuñón.

“El ya está feliz en un lugar más bonito, te quiero mucho tía 💙 fuiste la mejor mamá que pudo tener y por eso te amaba tanto, era capaz de hacer lo que fuera por defenderte y que estuvieras bien, le dolería mucho verte sufrir, tienes que ser fuerte por él, pase lo que pase siempre va a estar contigo ♥️♥️♥️”, escribió su neura.

También estuvo el mensaje de su gran amiga Aracely Arámbula, con quien compartió hace unos días junto a la actriz Victoria Ruffo, José Eduardo Derbez y El Güero’ Castro.

“Mi hermosa veo tu video y no puedo imaginar tus enormes ganas por abrazarlo es imposible no brotar las lagrimas del corazón por tan bellísimos recuerdos Ami ✨🙏✨ no hay palabras que pueda darte para consolar tu corazón solo pido 🙏 por tu fuerza porque eres una mujer tan tan increíblemente fuerte que me sorprendes y me alegra verte bien 🙏 sonriendole a la vida ✨🙏✨♥️ justamente por el por el AMOR tan Grande de Julián que vive en ti ese amor que siempre vivirá más allá de la eternidad ✨TE AMO MI MARI BELLA ERES UN ÁLMA LLENA DE LUZ ✨🙏✨INFINTAS BENDICIONES 🙏✨”