Así celebró Maribel Guardia su primer Día de las Madres tras muerte de su hijo: [Video]

Ha pasado ya más de un mes desde que ocurrió la repentina muerte de Julián Figueroa, y en el que se convirtió en el primer Día de las Madres para Maribel Guardia, la actriz y cantante no quiso dejar pasar la fecha y celebró con un emotivo video que hizo llorar a sus fieles seguidores.

La ex Miss Costa Rica recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un mensaje de Día de las Madres, en el que incluyó un clip con imágenes de su fallecido hijo, cuando era niño y de adulto, donde se le escucha dedicarle hermosas palabras a su mami y se ven hermosos momentos que pasaron juntos.

El video, que compartimos en este artículo, emocionó tanto a los admiradores de la exmujer de Joan Sebastian, que en solo unas horas alcanzó casi 200 mil reproducciones.

“#felizdiadelamadre. Yo recordando las palabras de mi amado @julian_f.f. Dios bendiga a todas las mamacitas 🙏🏼”, fue la frase con la que la exreina de belleza honró a las mamás y se dedicó un Feliz día a ella misma, recordando a su único hijo.

En las imágenes compartidas por Maribel en el video, se aprecian momentos en los que Julián Figueroa comenta que su madre fue una de sus principales mentoras en la vida, y le inculcó valores como la compasión, el respeto por otros, la empatía y hasta el gusto por leer.

“Para todos la mamá es lo mejor, pero yo tengo que presumirles que yo tengo a la mejor mamá del mundo”, se escucha a Julián diciendo en el clip. “Ella me hacía historias, me contaba mundos que yo habitaba, entonces mi infancia fue como un cuento de hadas”.

Tras ver el video, el esposo de Maribel Guardia y padrastro de Julián, Marco Chacón, aprovechó para dedicarle unas emotivas palabras a la estrella del mundo del entretenimiento.

“La mejor mamá: “Dios habita en el corazón de todas las madres”, pero sobre todo en el tuyo. Una mamá excepcional, amorosa, comprensiva, trabajadora, mágica, que siempre dio lo mejor de sí, lo mejor de su tiempo, de su vida. La nobleza de Julián se debe a vos, lo mejor de sus virtudes las esculpió tu amor”, comentó el abogado.

Los fans de Maribel no tardaron en sumar mensajes en la red social de la costarricense, y la llenaron de elogios.

“Eres la mejor mamá y ahora la mejor abuela del mundo! Amorosa y entregada siempre! Siéntete orgullosa de eso Maribel ❤️”, “Se me salieron las lágrimas con este video. Tu eres una gran mujer una gran amiga una gran madre empatica” y “Mi corazón ❤️‍🩹 Qué belleza de video. Feliz día de las madres, lo hiciste el niño más feliz siempre”, fueron algunas de las reacciones que desencadenó el video del Día de las Madres de Maribel.

“Sin duda usted es y será la mejor mamá que Julian pudo tener….felicidades en el día de las madres los queremos mucho @maribelguardia ❤️❤️❤️❤️❤️”, “Muchas FELICIDADES ❤️ una gran madre”, “❤️❤️❤️❤️❤️ te amamos Mamacita hermosa. Felicidades”, agregaron otros fans de la tica.

El pasado 9 de mayo, tras el primer mes de la muerte de su hijo Julián, Maribel Guardia compartió un sentido mensaje, donde reconoció que no ha sido fácil lidiar con su pérdida,pero está tratando de salir adelante.

“Un mes sin ti, intentando sobrevivir. Gracias por darme el honor de ser tu madre, de disfrutar el tesoro de tu corazón, estoy aprendiendo a respirar de nuevo y lo voy a hacer porque sé que estás mejor que yo. A veces tengo la ilusión que te voy a encontrar en la hamaca del jardín leyendo un libro y viendo tu árbol favorito, o que te encuentro en la sala cantando y tocando la guitarra. Todo me recuerda a ti, sobre todo cuando me asomo en los ojos de tu adorado José Julián y veo en ellos un pedacito de tu alma. Tu luz ilumina mis días papito chulo. El trabajo me ayuda a no pensar demasiado, pero a veces lloro en medio del amor que tanta gente me ha dado. Un día a la vez 🥲. Desde este plano terrenal te amo más que nunca y elevo plegarias, bendiciones y suspiros al cielo”. 🙏🏼