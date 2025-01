Mariano Rivera, exbeisbolista de los Yankees, se pronuncia a la demanda de abuso sexual

El exbeisbolista de los Yankees de Nueva York, Mariano Rivera, y su esposa Clara Rivera enfrentan una demanda de abuso sexual. La pareja Rivera ha negado las acusaciones de que encubrieron un escándalo de abuso sexual infantil para proteger a su iglesia.

El abogado de los Rivera dijo en un comunicado este jueves 23 de enero que la leyenda de los Yankees y su esposa niegan las afirmaciones hechas en una demanda presentada la semana pasada ante la Corte Suprema de Nueva York. “Mariano y Clara Rivera no toleran el abuso infantil de ningún tipo y las acusaciones de que conocían o no actuaron ante los informes de abuso infantil son completamente falsas”, dijo el abogado de la pareja, Joseph A. Ruta, a través de un comunicado al New York Post.

El comunicado:

El comunicado continua: “La primera vez que se enteraron de estas acusaciones fue casi cuatro años después del presunto incidente, cuando en 2022 un abogado de Nueva York envió una carta solicitando un acuerdo financiero…A esto le siguió una segunda carta en 2023, de un bufete de abogados diferente de Florida, solicitando nuevamente un acuerdo financiero. La demanda, que busca daños financieros por la supuesta falta de acción de los Rivera sobre supuestos incidentes que nunca les fueron reportados, está llena de declaraciones inexactas y engañosas que no tenemos ninguna duda de que no se sostendrán en un tribunal de justicia”.

Según la demanda, La niña fue abusada por otra campista mayor

Según la demanda, Clara Rivera, quien se desempeña como pastora en la iglesia, le dijo a la madre que la niña debería participar en una pasantía de verano a través del Ignite Life Center en Gainesville, Florida, otra iglesia de las Asambleas de Dios.

La denuncia alega que Refuge of Hope pagó para que la niña asistiera y le exigió que permaneciera en un dormitorio con otros niños sin la supervisión de sus padres. Los documentos judiciales dicen que una campista mayor, identificada en la demanda sólo como “MG”, agredió sexualmente repetidamente a la niña, que tenía unos 11 años en ese momento, en el dormitorio y en la ducha.

Los Riveras intimidaron a la pequeña para que guardara silencio

La niña le contó a su madre sobre el abuso y luego informó sus preocupaciones a Clara Rivera, quien le dijo a la madre que investigaría y se comunicaría con ella, según la demanda. Pero la situación no se rectificó, según documentos judiciales, y los Rivera supuestamente le dijeron a la madre que la niña estaba “a salvo y sin peligro…En lugar de tomar medidas suficientes para poner fin al abuso sexual de Jane Doe, los Rivera aislaron e intimidaron cada uno por separado a Jane Doe para que guardara silencio sobre su abuso por parte de ‘MG’ para evitar causar problemas a Refuge of Hope y la pasantía de verano Ignite Life”.

Abuso continuo en la casa de los Rivera

El abuso continuó en la casa de los Rivera durante una barbacoa después de que la niña regresó de la pasantía, según la demanda. La pareja supuestamente no invitó a los padres al evento, sólo a los niños de la iglesia, y la niña quedó sin supervisión con “MG” incluso después de enterarse del abuso.

Los Rivera están acusados ​​de no tomar las medidas adecuadas y de no manejar las acusaciones internamente para “evitar el escrutinio, el escándalo público y las posibles pérdidas financieras por acusaciones de abuso sexual infantil que se conviertan en información pública”, se lee en la demanda.