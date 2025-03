¿Por qué María Celeste Arrarás se fue de Univision en 2002?

María Celeste Arrarás, de 64 años, se encuentra celebrando un nuevo comienzo en su vida profesional. Después de 23 años de haberse despedido de las instalaciones de Univision, María Celeste regresa a donde fue su primera casa.

Así es, María Celeste Arrarás dio sus primeros pasos como periodista profesional en un canal local de Univision en Nueva York en 1987. Poco después fue nombrada jefa de la oficina de Los Ángeles, pero no por mucho tiempo. En 1992, María Celeste, junto Myrka Dellanos debutaron como presentadoras del programa noticioso Primer Impacto. El programa fue todo un éxito. Tanto así que Univision lanzó Primer Impacto Extra, Primer Impacto Edición Nocturnay Ver Para Creer, todos los programas eran presentados por María Celeste y Dellanos.



Después de diez años saboreando el éxito, María Celeste decide irse de Univision en 2002.

María Celeste Arrarás describe el proceso que vivió al salir de Univision en 2002

Después de diez años de su salida de Univision, María Celeste Arrarás habló de lo que vivió al salir de Univision.”Como periodista es fundamental ser discreto, proteger fuentes y saber guardar ciertas informaciones. Tengo ese entrenamiento. En adición a eso, me tocó aprender la importancia de guardar secretos muy temprano en la vida… gracias a una metida de pata”, se lee en las primeras líneas del artículo que publicó en 2022.

“En el 2002, decidí no renovar mi contrato con Univisión, la cadena para la que había trabajado por tantos años, y comencé a negociar con su rival, Telemundo. Por razones estratégicas, nadie podía saber que estábamos considerando lanzar un nuevo programa que no solo competiría directamente con mi antiguo show, sino que también reemplazaría el programa que Telemundo tenía en ese mismo horario. No queríamos alertar a Univisión para no darle tiempo a reaccionar y, además, queríamos asegurarnos de que la transición interna en Telemundo fuera lo menos complicada posible”, recordó la boricua.

Arrarás no solo se mantuvo bajo perfil en sus negociaciones, sino que además optó por usar un nombre secreto: Diane. Estrategias que dieron sus frutos y que la llevaron a estar por 18 años en Telemundo.

“Mis reuniones clandestinas con los dos ejecutivos más importantes de Telemundo y mi agente artístico tenían lugar en mi casa y en suites de hotel para no ser vistos. Ya me imagino lo que la gente hubiese pensado al verme entrar en los cuartos hablando con ellos en voz baja y actuando con tanto misterio. Para mantener la confidencialidad, los dos ejecutivos me dieron un nombre secreto: Diane. Ellos les decían a sus jefes de la cadena NBC que yo era la Diane Sawyer de la televisión hispana y que contratarme sería un gran acierto, equivalente a que NBC se llevara a esa famosa periodista de la cadena ABC… Los ejecutivos de Telemundo estaban impresionados con lo discreta que yo era”, dijo.

“El plan funcionó. Nadie se enteró de nada hasta que nosotros decidimos que había llegado el momento. El 10 de abril de 2002 hicimos el anuncio oficial en un lujoso hotel de Miami, en un salón lleno de periodistas de todo Estados Unidos y Latinoamérica”, añadió Arrarás.

Una vez en el lugar frente a todos los medios, María Celeste Arrarás aprovechó la ocasión para dejar un mensaje reflexivo: “A veces caemos en la tentación de compartir con los demás lo que guardamos celosamente en nuestro corazón, pero es importante aprender cuándo es preferible callar. Guardar en secreto nuestros más íntimos sueños no garantiza que se harán realidad. Pero sin duda, aumenta la posibilidad de que logren materializarse”, finalizó la periodista ganadora de varios Emmys.