Margarita Arriaga habla sobre Latinas in Beauty- ENTREVISTA

Para ayudar a la representación de las latinas, que sin duda invierten mucho en el mundo de la belleza, la organización Latinas in Beauty viene al rescate. Pero necesita ayuda, de todos, firmando una petición pidiendo a los ejecutivos y empresas de la industria de la belleza que amplifiquen la presencia de marcas propiedad de latinas y promuevan a las latinas al nivel superior. La visionaria, mentora e inversionista peruana Margarita Arriaga forma parte de dicha organización y nos contó porque es importante conseguir apoyo en el Pledge for Equity. Puede entrar aquí para firmar la petición.

¿Cuál es su responsabilidad y la meta en Latinas in Beauty?

Soy Co Founder de Latinas in Beauty con el cargo de Secretaria. Aparte de esta formalidad comparto la responsabilidad de desempeñar la estrategia de la visión de mejorar la representación de Latinas en la industria de belleza. Específicamente dirijo la carta de compromiso por la equidad. Una carta que invita a CEO’s, Fundadores, líderes empresariales e “influencers” a prometer apoyo, ya sea en recursos, finanzas, espacio en los estantes en tiendas y siendo aliados.

¿Por qué es importante reunir a grandes líderes de la industria y conseguir su apoyo en el Pledge for Equity?

Es importante reunir a los líderes de la industria, porque son los que tienen el mayor poder de influir y ejecutar el cambio que necesitamos ver en la industria.

¿Quiénes pueden inscribirse en el Pledge for Equity?

Todo el público puede inscribirse para documentar apoyo. Nosotros categorizamos el público separado de los líderes para que nuestra comunidad tenga visibilidad de cuales son las organizaciones y líderes que apoyan la visión.

En su perfil en Latinas in Beauty dice que uno de sus propósitos es rendir homenaje a su madre en la industria de la belleza:

Mi marca Valdé Beauty es un homenaje a mi madre quien siempre fue y seguirá siendo la mayor inspiración en mi vida. Mi madre usaba el labial como armadura. Le daba seguridad y se sentía y se veía bella. Presencie verla en momentos muy duros de sacrificio por luchar de ser quien quiso ser, y ser aceptada como ella quería. Vi su fuerza, su sufrimiento y su liberación. A través de todo y su cariño por este país, siempre celebró nuestra cultura Peruana y nunca dejó de representarse orgullosamente. Es este orgullo por nuestra cultura y quien fue como mujer, y ser humana que sirve de inspiración por la visión de mi marca Valdé y mi participación en Latinas In Beauty.

Sin duda las latinas han enfrentado un camino difícil dentro de la industria de la belleza, qué es lo que visualiza en el futuro de las Latinas in Beauty?

Claramente visualizamos una gran evolución en la industria en la cual nuestra contribución ya sea de marcas, de liderazgo o influencia cultural es evidente. Por ejemplo como se puede ver en la industria de música o culinaria.

Latinas in Beauty es una organización dedicada a cultivar la equidad y aumentar la representación de las marcas y profesionales latinas, ha anunciado su lanzamiento como organización sin ánimo de lucro y su iniciativa Pledge for Equity Compromiso por la Equidad), en la que pide a los directores ejecutivos de la industria que firmen su petición de apoyo al avance de las latinas en la industria de la belleza. Además, invita a los líderes de la industria a unirse a la comunidad y apoyar de diversas maneras, incluyendo la contribución a su amplia programación y eventos de networking.

Las latinas representan una enorme oportunidad sin explotar para que las marcas de belleza hagan crecer su negocio. Con más de 30 millones de latinas en EE.UU., no sólo representan una parte significativa del poder adquisitivo de los latinos en EE.UU., estimado en 3.78 trillones de dólares

Más sobre las fundadoras de Latinas in Beauty

Las fundadoras de Latinas in Beauty y ejecutivas latinas con amplia experiencia en el ecosistema de la belleza — Emily Pérez, Margarita Arriagada y Nadine Tapia — reconocieron la oportunidad de maximizar el talento y las perspectivas culturales de las latinas y capitalizar el vibrante crecimiento que representa la belleza inclusiva, lo que llevó a la creación de esta primera plataforma para las latinas en el sector de la belleza. Al proporcionar recursos, networking y tutoría, Latinas in Beauty pretende empoderar a las profesionales y emprendedoras latinas de la belleza para que alcancen sus objetivos profesionales y empresariales. “Las marcas y profesionales de la belleza fundadas por latinas emergentes están en una posición única para satisfacer las diversas necesidades de nuestra comunidad, realzando el encanto de nuestra cultura, belleza y tradiciones”, dijo Emily Pérez, Presidenta y Directora. Puede entrar aquí para firmar la petición.