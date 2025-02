Marco Antonio Solis se hace viral moviendo las pompas con “Not Like Us”

Marco Antonio Solis, de 65 años, sacó sus movimientos prohibidos en pleno concierto a ritmo del famoso tema “Not Like Us” del rapero Kendrick Lamar. El cantante de música ranchera subió el video en sus redes donde empieza a bailar la coreografía con sus bailarinas dando un paso a la derecha y a la izquierda, y de repente se vira y mueve sus pompas. El momento rápidamente se hizo viral.

El interprete de “Si no te hubieras ido” se presentó en concierto en el Estadio Centenario de Resistencia, Argentina. Durante su presentación el cantante y sus bailarinas repentinamente hacen la transición de una canción regional mexicana y comienzan a bailar “Not Like Us”. Abajo está el momento viral

They are not like us 💥 They are not like us 💥 Les recomiendo ver el video completo hermanitos!!! pic.twitter.com/hFOvykvnBf

— Marco Antonio Solís (@MarcoASolis) February 25, 2025