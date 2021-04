Concierto virtual de Marc Anthony salió mal ¿Qué pasó?

El cantante puertorriqueño Marc Anthony es sin duda alguna uno de los artistas más aclamados y querido por sus fieles fans. Por ello, el autor de múltiples éxitos de salsa, decidió hace más de un mes, anunciar un concierto virtual, para compartir con sus seguidores en todo el mundo y pasar una noche llena de magia, cantando canciones como “Vivir mi vida” y “Tu amor me hace bien”.

El propio artista fue el encargado de anunciar su concierto por medio de sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde cuenta con 11,2 millones de seguidores, el concierto vio “streaming” llamado #MarcAnthonyUnaNoche el cual se llevaría a cabo la noche del sábado 17 de abril.

Luego del anuncio, los boletos virtuales se vendieron rápidamente en más de 85 países, según informó el artista en Instagram, lo cual predecía una noche de música y éxito total. Además, que se esperaba una actuación especial con Daddy Yankke, con la canción la canción “De vuelta pa’ la vuelta, según Infobae.

Sin embargo, esto no fue así. La noche del concierto llegó, y miles de personas se conectaron para presenciar el concierto virtual por el que habían pagado. El inicio del evento estaba programado para empezar a las 8:00 de la noche, hora de Miami. Pero, dieron las 11:00 de la noche y el show no había empezado, y las personas seguían esperando. El propio Marc Anthony por medio de una historia en Instagram, se pronunció asegurando que el concierto no había empezado por fallas técnicas.

“¡Buenas noches! El concierto no ha comenzado aún. La Plataforma Maestro está teniendo unos inconvenientes. Apreciamos su paciencia el show comenzará en unos minutos. El equipo está trabajando lo más rápido posible”, publicó el artista.

El tiempo siguió pasando y el concierto nunca comenzó. Miles de personas se quedaron horas frente a sus pantallas esperando el inició el concierto, que al final fue cancelado por fallas técnicas con la plataforma de streaming. Esto fue lo que más molesto a los espectadores, quienes estuvieron esperando casi cuatro horas, ya que el artista había afirmado que si habría concierto, desconociendo las fallas técnicas que estaba presentando su equipo.

El artista se disculpó con su público

Al final no hubo evento, y el arista en horas de la mañana del domingo 18 de abril, publicó un comunicado disculpándose con las personas que habían adquirido las entradas a su concierto virtual. En este comunicado el mismo cantante afirmó que todo fue debido a una falla técnica.

En el comunicado se lee:

“Primero que nada quiero decir gracias desde el fondo de mi corazón a la cantidad sin precedentes de fanáticos de todas partes del mundo que se registraron para ver mi concierto esta noche y no pudieron presenciarlo dado a la abrumadora demanda que causó el colapso total de la plataforma de streaming. Siento profundamente la falla de esta tecnología, la cual está totalmente fuera de mi control. Pueden tener la seguridad que no descansaré y haremos todo lo posible para darles toda la oportunidad a la gente que con tanto esfuerzo adquirieron sus entradas para que puedan ver el concierto tan pronto nos sea posible y que puedan disfrutar del mismo”.

Ahora con este anuncio, las personas que compraron las entradas virtuales, se encuentran a la espera de que los responsables de la gestión del concierto, re-programen el mismo o regresen el dinero de los boletos.

Los ‘Memes’ no perdonaron

A final de la noche, el numeral #MarcAnthonyUnaNoche fue tendencia por la cantidad de criticas y mensajes graciosos que recibió el artista por su fallido regreso a los escenarios. Los usuarios que adquieren las entradas, y los que no, aprovecharon para realizar cantidad de memes y verle el lado divertido a la situación.

Como quedé con el concierto de #MarcAnthonyUnaNoche 😌 pic.twitter.com/bXxpmCQQyD — Just Valentina (@notsoclassica) April 18, 2021

#MarcAnthonyUnaNoche Tranquilos, ya estan trabajando en una pronta solución pic.twitter.com/7t2P4ptLWA — diony lugo (@dionylugo) April 18, 2021

La gente que pagó por el streaming de Marc Anthony 🤡#MarcAnthonyUnaNoche pic.twitter.com/MDVQLLLu5Y — Marlin (@Malmendozac) April 18, 2021

#MarcAnthonyUnaNoche el que debía darle play al concierto pic.twitter.com/CFJSa6UUtW — A10nz0 (@A10nz01) April 18, 2021

Todos los que pagaron por el concierto de #MarcAnthonyUnaNoche pic.twitter.com/suNxmEVt49 — Alejandra Quintana (@AlejaQuintana05) April 18, 2021

Mi familia y yo esperando a que cante Marc Anthony #MarcAnthonyUnaNoche @MarcAnthony que estafa pic.twitter.com/GsA3WklssZ — Diana Jaramillo V (@dianaajv19) April 18, 2021

Me miro y lloro en el espejo y me siento estupidaaaa #MarcAnthony #MarcAnthonyUnaNoche pic.twitter.com/xIcE5qPsim — Daniela (@DaniRokz) April 18, 2021

