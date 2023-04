¿Dónde ver el Maratón de Boston 2023 en vivo?

Es hora de la carrera número 127 del icónico Maratón de Boston.

La cobertura televisiva de las carreras de hombres y mujeres estará disponible en ESPN de 8:30 AM a 1:00 PM, Hora del Este, pero si no tiene cable, puede ver la transmisión en vivo a través FuboTV o DirecTV Stream, que vienen con una prueba gratuita.

Esas son las dos mejores opciones de transmisión en vivo si no tiene acceso a televisión por cable, pero también hay otras alternativas, por lo que aquí hay una guía completa sobre las diferentes formas de ver la transmisión en vivo del Maratón de Boston 2023 en línea:

Nota: AhoraMismo puede ganar una comisión de afiliado si se registra a través de un enlace en esta página

Puedes ver una transmisión en vivo de ESPN y más de 100 canales de TV en vivo en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

FuboTV Prueba Gratuita

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puede ver la el Maratón de Boston 2023 en vivo en la aplicación FuboTV o en el sitio web de FuboTV.

Los dispositivos compatibles con la aplicación FuboTV incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede ver todos los partidos en vivo en la aplicación Fox Spots o FoxSports.com. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero puede usar sus credenciales de FuboTV para hacerlo.

También puede ver en vivo en la aplicación ESPN o ESPN.com. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar la transmisión de esta manera, pero puede usar sus credenciales de FuboTV para hacerlo.

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. ESPN está incluido en cada uno, y puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de cinco días:

Prueba gratis DirecTV Stream

Una vez registrado en DirecTV Stream, puede ver el Maratón de Boston 2023 en vivo en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de DirecTV Stream.

También puede ver en vivo en la aplicación ESPN o ESPN.com. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero puede usar sus credenciales de DirecTV Stream para hacerlo.

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que ahora también incluye acceso a ESPN+ y Disney+ sin costo adicional:

Obtenga Hulu With Live TV

Una vez que se haya registrado en Hulu With Live TV, puede ver el Maratón de Boston 2023 en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S. , PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

También puede ver en vivo en la aplicación ESPN o ESPN.com. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Hulu para hacerlo.

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN y más de 65 canales de TV en Vidgo, que no viene con una prueba gratuita:

Obtenga Vidgo

Una vez que se haya registrado en Vidgo, puede ver el Maratón de Boston 2023 o en el sitio web de Vidgo.

Los dispositivos compatibles con la aplicación Vidgo incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android .

También puede ver en vivo en la aplicación ESPN o ESPN.com. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Vidgo para hacerlo.

Adelanto del Maratón de Boston 2023

El Maratón de Boston de 2023 presenta todo tipo de eventos previos al maratón real el lunes 17 de abril. Las festividades comenzaron el 12 de abril con la pintura de la línea de salida e incluyeron un festival de fanáticos con música en vivo durante todo el fin de semana, un 5K y una milla de invitación el sábado 15 de abril, seguida del Día del Recuerdo de One Boston para honrar a los que murieron en el bombardeo del maratón de Boston de 2013, ya que este año es el décimo aniversario desde ese trágico día. Los monumentos incluyeron un guardia de honor, una dedicación de línea para una nueva línea de meta conmemorativa, campanadas, un quinteto de metales y la inauguración de un marcador One Boston Day en Boylston Street.

La fiesta de los fanáticos será la manera perfecta de disfrutar el fin de semana, ya que Copley Square Park, que está a solo una cuadra de la línea de meta, estará lleno de actividades divertidas, música en vivo, sesiones fotográficas y más. El sitio web dice: “Fan fest es el lugar perfecto para que los participantes y las familias se sumerjan en la atmósfera de la semana de la carrera”.

El comunicado de prensa de la Asociación Atlética de Boston dice:

Ahora que marcamos diez años desde los trágicos eventos del 15 de abril de 2013, sabemos que toda la comunidad de corredores y de Boston se reunirá para recordar y reflexionar. El tema de este año de oneBOSTON es representativo de la última década, donde las comunidades se unieron, superaron los desafíos y celebraron el espíritu positivo de unidad. Aunque el maratón de Boston se ejecuta en ocho ciudades y pueblos, su esencia resuena mucho más allá del tramo de pavimento de 26,2 millas que conduce a Boston. El mundo estará observando y vitoreando con entusiasmo el 17 de abril. Al frente del campo estará el contingente más fuerte de atletas profesionales en la historia del maratón, encabezado por el dos veces medallista de oro olímpico y poseedor del récord mundial Eliud Kipchoge. Eliud hará su debut en Boston, al igual que el actual campeón mundial de maratón Gotytom Gebreslase de Etiopía. La pareja tendrá una compañía rápida, incluido el campeón defensor Evans Chebet, la dos veces ganadora Edna Kiplagat, el vencedor de 2021 Benson Kipruto y el campeón estadounidense Des Linden. En la división de sillas de ruedas, tanto Manuela Schär como Daniel Romanchuk regresan con la esperanza de ganar su quinto y tercer título en el Maratón de Boston, respectivamente.

Los horarios reales de inicio del maratón son los siguientes:

6:00 AM. ET – Marchantes militares

9:02 AM ET – División de silla de ruedas – Hombres

9:05 AM ET – División Silla de Ruedas – Mujeres

9:30 AM ET – Participantes en bicicleta de mano y dúo

9:37 AM ET – Hombres profesionales

9:47 AM ET – Mujeres profesionales

9:50 AM ET – Divisiones de Para atletismo

10:00 AM ET – Ola 1

10:25 AM ET – Ola 2

10:50 AM ET – Ola 3

11:15 AM ET – Ola 4

El maratón de Boston de 2023 se transmitirá el lunes 17 de abril a partir de las 8:30 AM, Hora del Este, por ESPN y estaciones locales.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.