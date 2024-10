Mamá de Christian Nodal NO felicitó a Ángela Aguilar! ¿Verdad o Mentira?

Más de uno empezó a especular tras ver que la madre de Christian Nodal no felicitó a su nuera Ángela Aguilar en el día de su cumpleaños número 21. Cristy Nodal, la madre del cantante, había hecho lo mismo con Cazzy y Belinda en el pasado. Pero según se dice Cristy tuvo sus razones de no hacer pública su felicitaciones a la hija de Pepe Aguilar.

A pesar que por ahí se dice que las familias no se llevan bien. Cristy no felicitó a Ángela a través de las redes porque lo hizo personalmente.“Christian Nodal le celebró sus 21 años a su esposa Ángela Aguilar…con una cena muy íntima familiar que fue sorpresa para ella”, señaló Jaqueline Martínez “Chamonic”, quien es creador de contenido. “Estuvieron las dos familias… y esto fue todo organizado por él y me dicen que todo estuvo increíble, fue una linda velada”.

En el festejo no hubo cámaras. “El que no hubiera cámaras o teléfonos fue algo que decidió la pareja por todo lo negativo que a circulado en los medios y que sacan todo fuera de contexto y decidieron pasar la noche sin estar pendientes de un teléfono”, compartió Chamonic.

Mamá de Cristian Nodal estuvo festejando con Ángela

Según me cuentan, Cristy la mamá de Nodal no compartió sus felicitaciones en público porque celebró personalmente con Ángela, y porque luego lo voltean, publicó Chamonic en su cuenta.

Aunque hasta el momento ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han revelado detalles de la celebración de cumpleaños, Aneliz, mamá de la cantante, reaccionó con un ‘Like’ a la publicación de Chamonic.

Christian Nodal le dedicó una las palabras a su esposa, quien celebró su cumpleaños el pasado 8 de octubre. “Feliza vuelta al sol 21, vida mía”, expresó el cantante junto a una fotografía en la que se le puede ver en compañía de Ángela, los dos con una copa de vino en la mano, rodeados de flores rojas y luces de bengala, celebrando por su amor.