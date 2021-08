“Malverde, El Santo Patrón” estrena en septiembre: Conoce los detalles

Telemundo anunció la fecha de estreno de la serie televisiva “Malverde: El Santo Patrón” para el martes, 28 de septiembre a las 10:00 PM, Hora del Este.

La nueva apuesta dramática de Telemundo es protagonizada por el actor y cantante mexicano Pedro Fernández acompañado por un elenco de grandes estrellas que incluye a personalidades como Carolina Miranda y Mark Tacher.

Basada en hechos reales, la electrizante producción se centra en la vida de Jesus Malverde, quien se convirtió en una figura legendaria, defensor del pueblo, de inocentes y de los desposeídos.





Play



Official trailer: Telemundo’s ‘Malverde: El Santo Patron’ Telemundo's first-ever period super series "Malverde: El Santo Patrón" (Malverde: The Patron Saint), starring Pedro Fernández, is slated to premiere on Tuesday, September 28th at 10pm/9c. "Malverde: El Santo Patrón", la anticipada súper serie de época de Telemundo protagonizada por Pedro Fernández estrena el martes, 28 de septiembre a las 10pm/9c. 2021-08-23T13:00:06Z

El elenco estelar de “Malverde: El Santo Patrón” está conformado por los actores Alejandro Nones, Luis Felipe Tovar e Isabella Castillo.

Cargada de acción y romance, y acentuada por los majestuosos vestuarios del siglo diecinueve, la historia jamás contada llevará a la audiencia en un recorrido al pasado mientras descubren quién era el hombre detrás de la leyenda, y si realmente era un santo o bandido.

Creada por Luis Zelkowicz (El Señor de los Cielos, El Chema), “Malverde: El Santo Patrón” es una producción original de Telemundo Global Studios, bajo la dirección de Carlos Bolado, Miguel Varoni y Sergio Osorio. Marcos Santana, Karen Barroeta y David Posada son productores ejecutivos.

El proyecto televisivo protagonizado por Pedro Fernández llega a las pantallas de Telemundo para sustituir a la telenovela “Café, con aroma de mujer”, protagonizada por William Levy y Laura Londoño.

“Malverde: El Santo Patrón” es la primera serie de época de Telemundo, una producción televisiva que promete romper récord en audiencia en los Estados Unidos.

Lo que debes saber sobre el estreno de “Malverde, El Santo Patrón” en Telemundo:

DÍA DE ESTRENO: Martes, 28 de agosto de 2021.

HORA DE TRANSMISIÓN: 10:00 PM, Hora del Este.

CANAL DE TRANSMISIÓN: Telemundo, consulta tu guía local de programación para conocer el canal de la importante cadena televisiva de habla hispana.

FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN: Lunes a viernes.

DÓNDE FUE GRABADA LA SERIE TELEVISIVA: “Malverde, El Santo Patrón” fue grabada en su imponentes escenarios naturales de México.

EN QUÉ SE CENTRA LA HISTORIA: Basada en hechos reales, “Malverde, El Santo Patrón” relata la historia nunca antes contada del legendario bandido conocido como el ‘Robin Hood’ mexicano

PROTAGONISTA: El actor y cantante mexicano Pedro Fernández.

ELENCO: Carolina Miranda, Mark Tacher, Alejandro Nones, Luis Felipe Tovar, Isabella Castillo, Ivonne Montero, Sofía Castro, Miguel de Miguel, Ramón Medina, Alan Slim, Claudio Roca, Mariaca Semprún, María del Carmen Félix, Adrián Makala, Candela Márquez, Humberto Elizondo, Salvador Sánchez, Lukas Urkijo y Kenneth Lagunes.

PRODUCCIÓN: “Malverde: El Santo Patrón” es una producción original de Telemundo Global Studios, bajo la dirección de Carlos Bolado, Miguel Varoni y Sergio Osorio.

DÓNDE VER LA SERIE EN VIVO: El público podrá ver los episodios en vivo o ponerse al día a través de la app de Telemundo, disponible en Google Play Store y Apple Store o en Telemundo.com.

Los episodios de la serie televisiva también estarán disponibles al día siguiente de su estreno en el servicio de streaming Peacock.

LEE TAMBIÉN: “La Casa de los Famosos” en Telemundo: ¿Quiénes son los participantes?