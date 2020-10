Susana Gómez es la nueva novia de Maluma – FOTO

Maluma parece que ya no está interesado en cantarle “Hawái” a su ex, pues ya no esconde a su nueva novia. El artista colombiano fue fotografiado junto a la arquitecta Susana Gómez, con quien lleva varias semanas saliendo.

El artista de 26 años fue fotografiado al lado de Gómez, mientras caminaba abrazado con ella por las calles de Beverly Hills, la famosa de ciudad parte del gran Los Ángeles, en California.

La pareja iba hasta vestida igual, con suéteres con capucha blancos, teñidos de azul y rosa pastel, al estilo “tie dye”, parte de la mercancía promocional justamente de “Hawái”.

¿Cuánto tiempo tienen saliendo?

Los rumores de que Maluma había sanado su amor después de su ruptura con la modelo y DJ Natalia Barulich comenzaron en agosto. Entonces, los fotógrafos descubrieron al Papi Juancho con la arquitecta a los arrumacos en la Ciudad de Nueva York.

Entonces no estaba claro si fue una relación pasajera o un encuentro casual, pero después de las imágenes en California, parece quedar claro que las cosas van un poco más en serio de lo estimado inicialmente.

¿Es la novia oficial?

La seriedad de la relación entre ellos solo se saldrá si se extiende y si él llega a desfilar agarrado de la mano con ella en eventos oficiales.

Sin embargo, quedó claro con las fotos que el Papi Juancho sale con Susana Gómez desde hace tiempo y la lleva en los viajes. Quizá no se ha visto antes con ella, debido a que la mayor parte del tiempo que han estado juntos, Maluma pasó el confinamiento obligado por la pandemia del coronavirus encerrado en su finca en la ciudad colombiana de Medellín.

Maluma celebra más que el amor

El artista ha sido reconocido por la organización Billboard con el premio “Espíritu de la esperanza”, por su labor con su fundación. Además, está por estrenar el video de “Madrid”, su canción con Myke Towers, parte de su disco más reciente “Papi Juancho”.

Como si eso fuera poco, se ha anunciado que el 14 de febrero del próximo año se estrenará su película con Jennifer López y Owen Wilson y sus planes siguen en ascenso.