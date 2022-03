Lorenzo Méndez explica porqué estuvo desaparecido de las redes sociales

El artista de música mexicana Lorenzo Méndez, ex pareja de Chiquis, acudió a su cuenta de Instagram para explicar su repentina desaparición de las redes sociales, ante los mensajes preocupados de sus fans, que ya habían comenzado a hacerse todo tipo de teorías que justificara su ausencia.

Méndez reveló por sus fotos que pasó la semana pasada en Hawaii de vacaciones, donde aprovechó para hacer deporte en la naturaleza, la misma técnica de relajación de Chiquis, y visitar algunos lugares icónicos del estado como el parque donde se filmó la película Jurassic Park.

Sin embargo, con excepción de un video para conmemorar el Día de San Patricio, el artista se había desvanecido de las redes, donde suele publicar videítos de su vida, proyectos profesionales y frases inspiradoras o mensajes con indirectas. Como esta que cuenta una anécdota supuestamente de la vida de Albert Einstein, que acompañó con lo que se entiende que es la lección: “No dejes que las críticas destruyan tu vida,. La única persona que no se equivoca es la que no hace nada”.

Para tranquilidad de muchos y saciar la curiosidad de otros, Méndez se tomó un tiempo para explicar que había estado alejado de las redes sociales porque se le había perdido el celular. Aunque no dio detalles de cuándo, dónde o porqué se le desapareció el teléfono, el artista reconoció que la experiencia había tenido su lado bueno “porque me dio mucha paz alejarme del celular por un tiempo”. ¡Qué bueno! Una dieta de estímulos digitales no le hace mal a nadie. Por el contrario, cada vez más expertos la consideran indispensable para la salud mental.

Méndez también anunció algunas presentaciones musicales, que sus fan esperan que se lleven a cabo sin el tipo de conflictos que lo obligaron a salir evadiendo al público y a la prensa en la ciudad californiana de Anaheim hace dos semanas. En su momento, el artista y sus representantes alegaron que el empresario que le había contratado no les había pagado lo acordado, por lo que decidieron suspender su presentación.

Mientras se prepara para sus próximas presentaciones en los escenarios musicales, Méndez está en su ciudad de El Paso, Texas, pasando tiempo con su hija Victoria, quien es hoy por hoy la mujer más importante de su vida.

En las redes sociales del artista se les puede ver juntos muy a menudo y siempre pasándola bien, con grandes sonrisas y expresiones de felicidad. Victoria es su única hija, producto de su primer matrimonio.

Otra cita que Méndez tiene pendiente es la comparecencia ante un juez en Los Ángeles en abril. Su ex pareja Chiquis ha tomado una página del libro de Kim Kardashian y está pidiendo que se separen los temas de división de bienes de la disolución del matrimonio. Aunque él ha insistido en que firmaría la sentencia de divorcio en cuanto la tenga, Méndez no ha entregado documentos financieros que han sido reclamados por la corte.