Lorenzo Méndez canta “Contigo Aprendí” de Armando Manzanero – VIDEO

Lorenzo Méndez le hizo un especial tributo a Armando Manzanero cantando uno de sus éxitos. El aun esposo de Chiquis Rivera interpreta el tema “Contigo Aprendí”. Manzanero falleció el pasado 28 de diciembre tras contagiarse de COVID-19. Muchos de los artistas expresaron su tristeza por la muerte del artista. Méndez fue uno de ellos. Para recordarlo filmó esta pequeña interpretación. Abajo puedes ver el video.

Méndez anunció en sus redes que ya está listo para terminar el año 2020. “Así es, ya reconcilience y empiecen de cero”, le respondió una de sus seguidoras en Twitter, sobre su separación con su esposa Chiquis Rivera. “Porque estoy segura que ustedes se aman y un amor verdadero no se deja ir por mas fuerte que sean los tropiesos, bendiciones y ojala Dios padre te aclare tu mente y vayas a los ángeles a estar con ella”. Otro agregó: “¡BUSCALA! Termina el año con amor y felicidad ella es tu felicidad y tu la de ella, dejen el orgullo an lado, que todo lo que sucedió se quede en el 2020, no empieces el año solo, sin amor y sin ella, tú la necesitas y ella a ti”.

Último día de este año eterno 2020 🙏🏼 — Lorenzo Mendez (@LorenzoMendezz) December 31, 2020

Por su lado, Chiquis Rivera dice que ya lloró este 31 de diciembre las últimas lagrimas del año. No cabe duda que el 2020 no fue el mejor año para Chiquis Rivera, pues recibió duros golpes que afectaron su salud emocional, entre ellos, su divorcio de Lorenzo Méndez. Luego del escándalo que ocasionó su separación matrimonial, y de haber sido vinculada sentimentalmente con el empresario Mr. Tempo, Chiquis anunció un retiro temporal de las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la hija de Jenni Rivera explicó que necesita darse un respiro de todo lo que le ha ocurrido.

Last cry of 2020 … — CHIQUIS (@Chiquis626) December 31, 2020

Abajo puedes ver el video de Lorenzo Méndez cantando el tema “Contigo Aprendí”.

Lorenzo Méndez- Contigo Aprendí 🕊#LorenzoMendez #ContigoAprendi #ArmandoManzanero #Boleros #Acustico #EnVivo Contigo Aprendí Un humilde tributo al señor Don Armando Manzanero ❤️🙏🏼 Gracias por sus hermosas canciones. Autor- Armando Manzanero Guitarra- Jr "Young Lion" Castillo Ingeniero- Gabe Esparza 2020-12-31T03:13:30Z

Cabe mencionar que el pasado 15 de diciembre, Lorenzo Méndez reveló que pasó por una fuerte depresión. El cantante hizo fuertes confesiones durante una entrevista exclusiva con Lucho Borrego de Suelta la Sopa . En la cual dijo que su esposa Chiquis Rivera fue víctima de su depresión.

Lorenzo Méndez dijo lo siguiente: “Literalmente me siento liberado de todo y empoderado de todo. Estoy en una edad de 33 años de juventud y experiencia al mismo tiempo. Es una edad perfecta para mostrarle a la gente quién es Lorenzo Méndez. No el Lorenzo Méndez el vocalista o el Lorenzo casado con una reina como Chiquis. Me perdí muchas cosas y las cosas pasan por algo. Me siento liberado del control creativo de mi música, de mi imagen, de mis pensamientos.”

Cuando le preguntaron si el ciclo con Chiquis está cerrado. “No siento que este cerrado para nada. Con Chiquis siempre desde el día uno, tenemos una amistad bien padre, bien bonita. Como mejores amigos y a veces nos olvidabamos que estamos casados y empezamos hablar como amigos. Ella es la única que me conoce más profundamente en este mundo. Igual yo la conozco, conozco como es su corazón. Quién es Janey, Chiquis para mí es la de las cámaras y la hija de Jenni. Para mi ella es Janey Marin Mendez”, este respondió. Y agregó: “Paso algo en mi vida después de la Banda el Limón que me queme. Estaba burnout…cansado mentalmente, cansado fisicamente y conozco esta mujer que tiene paz en su corazón y piensa de una manera diferente. Es algo hermoso de mi vida. Nunca había tenido paz. Apenas desde junio hasta aquí que conozco que es la paz en mi vida. Me merecía un break en mi vida. Entre en una depresión bien rara. Cuando pare de cantar ese año algo de mi ADN decía ‘aliméntate de algo…rechazando yo que la música ha sido mi esposa, mi todo…[Chiquis] fue víctima de mi depresión. Yo quería solo apagarme. No quiero decir que me quería matar, yo solo quería apagarme. No sé como explicarlo.”

Chiquis y Lorenzo comenzaron su historia de amor en el 2016, dejándose por periodos de tiempo, pero sin dejar de quererse. La pareja se casó el 29 de junio de 2019, en Pasadena, California.