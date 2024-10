Lisa Marie Presley reveló que Michael Jackson era virgen a sus 35 años

Un libro que Lisa Marie Presley escribió antes de morir ha revelado un secreto sobre la vida sexual de Michael Jackson: era virgen a los 35 años, según la revista People.

El libro de Presley “From Here to the Great Unknown: A Memoir” se publicó el 8 de octubre y está disponible en Amazon.com. Está catalogado como “Oprah’s Book Club Pick”.

“Nacida en el seno de un mito estadounidense y criada en la naturaleza de Graceland, Lisa Marie Presley cuenta su historia completa por primera vez en estas memorias crudas, fascinantes y únicas, fielmente completadas por su hija, Riley Keough”, se lee en el epígrafe del libro.

Una revelación clave en el libro: Presley dice que Jackson le dijo que era virgen antes de casarse, informó People. El Huffington Post lo describió como un “secreto sexual impactante” sobre Jackson.

“Me dijo que todavía era virgen”, escribió Presley en el libro, según People. “Creo que había besado a Tatum O’Neal, y había tenido una relación con Brooke Shields, que no había sido física aparte de un beso. Dijo que Madonna también había intentado acostarse con él una vez, pero no pasó nada. Estaba aterrorizada porque no quería hacer el movimiento equivocado”.

Según NBC News, la hija de Elvis Presley murió de una obstrucción del intestino delgado en enero. Un “cóctel” de medicamentos recetados mató a Jackson en 2009, informó ABC News.

Lisa Marie Presley escribió que Michael Jackson le dijo: “Estoy completamente enamorado de ti”, según informes

Según la revista People, Presley y Jackson se casaron en 1994, apenas unas semanas después de que ella se divorciara de Danny Keough, y ella y Jackson se divorciaron dos años después.

“Michael dijo: ‘No sé si te has dado cuenta, pero estoy completamente enamorado de ti. Quiero que nos casemos y que tengas mis hijos’”, dijo Presley en el libro, según People.

“No dije nada inmediatamente, pero luego dije: ‘Me siento muy halagada, ni siquiera puedo hablar’. Para entonces, sentí que también estaba enamorada de él”, escribió, según People.

Lisa Marie Presley le pidió a su hija Riley Keough que la ayudara a terminar el libro

La hija de Presley ayudó con el libro.

“Como mi madre era la hija de Elvis Presley, se hablaba de ella constantemente, se discutía sobre ella y se la diseccionaba”, dijo a People la hija de Presley, Riley Keough.

“Lo que ella quería hacer en sus memorias, y lo que espero haber hecho al terminarlas para ella, es ir más allá de la idea de los titulares de las revistas y revelar la esencia de quién era”, dijo a la revista. “Convertirla en un ser humano tridimensional: la mejor madre, una niña salvaje, una amiga feroz, una artista subestimada, franca, divertida, traumatizada, alegre, afligida, todo lo que fue a lo largo de su notable vida. Quiero darle voz a mi madre de una manera que se le escapó mientras estaba viva”.

La página del libro en Amazon explica: “En 2022, Lisa Marie Presley le pidió a su hija que la ayudara a terminar finalmente sus memorias, que habían estado gestando durante mucho tiempo. Un mes después, Lisa Marie había muerto y el mundo nunca conocería su historia en sus propias palabras, nunca conocería a la mujer apasionada, alegre, cariñosa y complicada que Riley amaba y por la que ahora lloraba”.

El libro está basado en cintas que Presley grabó antes de morir, dice la página, y agrega:

Riley cogió las cintas que su madre había grabado para el libro, se acostó en la cama y escuchó a Lisa Marie contar una historia tras otra sobre cómo chocaban carros de golf en los jardines de Graceland, sobre el amor incondicional que sentía por su padre, sobre estar arriba, solo ellos dos. Sobre cómo la sacaron a rastras del baño mientras corría hacia su cuerpo en el suelo. Sobre vivir en Los Ángeles con su madre, sobre ser enviada a la escuela después de la escuela, sobre siempre ser expulsada, sobre siempre meterse en problemas. Sobre su relación singular y de toda la vida con Danny Keough, sobre estar casada con Michael Jackson, sobre lo que tenían en común. Sobre la maternidad. Sobre la adicción profunda. Sobre el dolor omnipresente. Riley sabía que tenía que cumplir el deseo de su madre de revelar estos recuerdos, incandescentes y dolorosos, al mundo. Para dar a conocer a su madre.

