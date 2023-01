El funeral de Lisa Marie Presley será en Graceland

Se planea un funeral público después de que la hija de la estrella de Hallmark, Priscilla Presley, Lisa Marie, muriera inesperadamente. Fue llevada de urgencia al hospital el jueves 12 de enero y murió a la edad de 54 años.

El funeral se llevará a cabo en Graceland

Según el sitio web de Graceland, el funeral estará abierto al público y tendrá lugar a las 9:00 a.m. del domingo 22 de enero. El funeral se llevará a cabo en el jardín delantero de Graceland Mansion en Memphis, Tennessee. Aún no se ha anunciado si habrá una manera para que el público vea el funeral en línea.

El sitio web señala: “Continúe visitando Graceland.com para obtener detalles adicionales”.

La familia también ha solicitado que en lugar de enviar flores, se hagan donaciones a The Elvis Presley Charitable Foundation en este enlace.

En la mañana del 12 de enero, los socorristas de EMT llegaron a la casa de Lisa Marie en respuesta a un posible paro cardíaco, informó People. TMZ informó que su ama de llaves la encontró inconsciente y que su exmarido Danny Keough le había realizado RCP hasta que llegaron los paramédicos.

Lisa Marie recibió soporte vital y murió en el Hospital y Centro Médico West Hills, informó Page Six.

En un comunicado poco después del paro cardíaco, Priscilla Presley dijo: “Mi amada hija Lisa Marie fue llevada de urgencia al hospital. Ahora está recibiendo la mejor atención. Por favor, manténgala a ella y a nuestra familia en sus oraciones. Sentimos las oraciones de todo el mundo y pedimos privacidad durante este tiempo”.

Después de la muerte de su hija, Priscilla agradeció a todos los que habían orado por su hija, informó People.

En un comunicado, dijo: “Es con gran pesar que debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado. Era la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que he conocido. Pedimos privacidad mientras tratamos de lidiar con esta profunda pérdida. Gracias por el amor y las oraciones. En este momento no habrá más comentarios”.

Priscilla Presley protagonizó dos películas de Hallmark: “Wedding at Graceland” con Kellie Pickler y Wes Brown en 2019, y “Christmas at Graceland: Home for the Holidays” con Kaitlin Doubleday, Adrian Grenier y Chase Bryant en 2019.

Priscilla Presley dijo que a Elvis le hubiera encantado una “Wedding at Graceland”, informó Good Housekeeping en ese momento.

Se desconoce la causa de la muerte de Lisa Marie Presley

En este momento, aún se desconoce la causa oficial de la muerte de Lisa Marie Presley, informó CNN. Una autopsia inicial no pudo determinar y aplazó la causa de la muerte en espera de pruebas adicionales, compartió el forense del condado de Los Ángeles.

Sarah Ardalani, portavoz del Departamento de Médico Forense del Condado de Los Ángeles, dijo a CNN en un comunicado: “Presley fue examinado el 14 de enero y la causa de la muerte fue aplazada. Diferida significa que después de una autopsia, no se ha determinado la causa de la muerte y el médico forense solicita más investigación sobre la muerte, incluidos estudios adicionales. Una vez que regresan las pruebas/estudios, el médico evalúa el caso nuevamente y determina la causa de la muerte”.

El Dr. Sanjay Gupta le dijo a CNN que podría ser necesario un aplazamiento por varias razones si no hay una causa obvia de muerte, como coágulos de sangre o traumatismos.

El representante de la hija de Presley, Riley Keough, le dijo a Page Six que ella, los medios hermanos de Riley, Harper y Finley, junto con Priscilla están agradecidos por el apoyo y el amor después de la muerte de Lisa Marie.

El medio hermano de Lisa Marie, Navarone Garibaldi, dijo en las redes sociales que los últimos años no fueron fáciles para Lisa Marie después de la muerte de su hijo Benjamin en 2020, informó CNN.

Dijo que Lisa Marie está “ahora en paz y feliz con su papá y su hijo a su lado”.

Esta es la versión original de Heavy.com

