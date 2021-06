Muere Lisa Banes: ¿Cómo murió la actriz de ‘Gone Girl’?

El mundo del entretenimiento está de luto, esta vez tras darse a conocer la noticia del fallecimiento de la actriz Lisa Banes, conocida por su participación en películas como ‘Gone Girl’ y ‘Cocktail’. La estrella estadounidense tenía 65 años al momento de su muerte.

La noticia del deceso de Banes fue confirmada por su manager a través de un comunicado de prensa que fue publicado por NBC News: “Estamos desconsolados por el trágico y sin sentido fallecimiento de Lisa. Era una mujer de gran espíritu, amabilidad y generosidad, y dedicada a su trabajo, ya sea en el escenario o frente a una cámara, y más aún, a su esposa, familia y amigos. Tuvimos la suerte de tenerla en nuestras vidas”, aseguró David Williams, representante de la actriz.

La intérprete contó con una destacada trayectoria artística en la industria de la actuación, participando en películas como “Freedom Writers”, “A Cure for Wellness” y “Miami Rhapsody”. En proyectos televisivos, participó en series como “Six Feet Under,” “Nashville” y “Them”.

De acuerdo con información reseñada por CNN en Español, Lisa Banes murió como consecuencia de las graves heridas que sufrió tras haber sido atropellada por el conductor de una patineta eléctrica a inicios del mes de junio en la ciudad de Nueva York.

El citado medio de comunicación agregó que la actriz sufrió traumatismo craneoencefálico severo después del incidente que ocurrió en el vecindario Upper West de Manhattan durante el pasado 4 de junio.

NBC News precisó que Banes permaneció en un estado crítico de salud por más de una semana en el Hospital Mount Sinai Morningside. Hasta el momento, la policía de Nueva York no ha dado con el conductor que atropelló a la estrella y se dio a la fuga.

“La patineta huyó del lugar, continuando hacia el norte. No hay arrestos y la investigación sigue en curso”, señaló el Departamento de Policía de Nueva York en un comunicado de prensa que dieron a conocer después del desafortunado accidente.

Nacida en Ohio y criada en Colorado, Lisa Banes cursó estudios de actuación en la prestigiosa institución educativa Juilliard School en la ciudad de Nueva York. A lo largo de su carrera artística, la actriz fue nominada a ceremonias de premiación como los Drama Desk Award y Theatre World Award.

Banes también participó en grandes producciones de Broadway como “Present Laughter”, “High Society”, “Accent on Youth” y “Arcadia”. En el año 1981, fue galardonada con un premio de los Theatre World Award por su rol de Alison Porter en la pieza teatral “Look Back in Anger”.

The New York Post informó que Lisa Banes estaba casada con Kathryn Kranhold, una reconocida ex escritora del diario estadounidense Wall Street Journal. La pareja contrajo matrimonio hace cuatro años en una ceremonia muy íntima en la ciudad de Nueva York.

The Sun dio a conocer que la fortuna de Banes estaba valorada de $1 millón a $5 millones, convirtiéndose en una de las actrices más ricas nacidas en el estado de Ohio.

LEE TAMBIÉN: ¿Cuánto dinero tiene Adamari López?: 5 datos de su sorprendente fortuna