Muere el bebé de la influencer Lindsay Dewey tras caerle un espejo encima

Un caso bastante lamentable ha conmocionado a la comunidad en internet luego de que se conociera la terrible tragedia que vivió una influencer en Instagram, quien ganó popularidad por su contenido de crianza, mostrar su familia, sus hijos y su vida viviendo en Estados Unidos.

El trágico accidente lo vivió la creadora de contenido Lindsay Dewey, cuando el pasado mes de febrero en su residencia de Idaho, su hijo menor de 22 meses de vida, llamado Reed Michael, murió tras un fuerte accidente doméstico, pues un espejo sin seguro cayó encima del niño provocándole varias lesiones cerebrales irreversibles, así lo reportó el medio People.com.

Luego del accidente, los servicios de emergencia llegaron hasta el lugar para intentaron socorrer al pequeño Reed, llevándolo de urgencia hasta el hospital, pero lastimosamente no pudieron salvar su vida, y el menor de edad fue diagnosticado con muerte cerebral. Ante esta situación la familia de niño, tomó la decisión de donar los órganos del pequeño, salvando así la vida de otros cinco pequeños que se encontraban a la espera de un transplante, así lo informó Univision.

En el conmovedor mensaje Lindsay Dewey escribió:

Me he estado diciendo: “Si no recibe su milagro, se convertirá en uno”, y eso es lo único que me ayuda a superarlo. Aunque el suyo no se salvó, Él está salvando vidas.

El peor día de nuestras vidas se convirtió en el mejor día de alguien más, y por eso estaré eternamente agradecida por nuestro pequeño héroe. Eres el milagro de alguien, Reed Michael. El milagro de 5 niños pequeños, para ser exactos. No podía dejar de pensar en las familias que recibieron la mejor llamada de su vida, su oración contestada. No creo que jamás pueda entender por qué nuestra oración no fue contestada, pero Dios lo sabe todo. Aunque esto no sea justo en ningún sentido, estamos muy orgullosos de ti, bebé.

Todo lo que él conocía era amor y todo lo que daba era amor. Tuvimos tanta suerte y bendición de haber tenido 22 dulces meses para ser sus padres y protectores. Los pasillos estaban llenos de familiares, amigos y enfermeras, allí para honrarte.

Siempre extrañaré un trocito de mi corazón hasta que esté en el cielo amándote de nuevo. Te quiero mucho, hijo. Me ayudaste a superar los momentos más difíciles de mi vida este último año, y tu legado vivirá para que estos otros bebés puedan vivir sus vidas, completos y sanos. Gracias a todos los que mantuvieron la fe y creyeron con nosotros hasta el final. Le di un beso de despedida y le susurré: «Ve a salvar vidas, cariño». Nunca lo olvidaré.