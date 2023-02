Lili Estefan desmiente la separación entre Tommy Mottola y Thalía

Lili Estefan es una de las conductoras más famosa de la cadena Univisión y bajo la animación del programa El Gordo y La Flaca al lado de Raúl de Molina la animadora de origen cubano desmintió la noticia que corrió como pólvora en las redes sociales la supuesta separación del productor musical, Tommy Mottola y la actriz y cantante Thalía, los cuales tienen más de 20 años de casado.

Play

Thalía celebra cumpleaños 51 con Tommy Mottola, Gloria Estefan, Emilio Estefan y Lili Estefan Thalía celebra cumpleaños número 51 con su esposo Tommy Mottola y sus amigos Gloria Estefan, Emilio Estefan y Lili Estefan 'La Flaca' No olvides de seguirla en sus redes oficiales: Thalía: instagram.com/thalia/ facebook.com/Thalia/ twitter.com/thalia youtube.com/thalia/ TikTok: @thalia #thalia #gloriaestefan #liliestefan Somos la cuenta fan que sigue las noticias de los artistas que a lo largo… 2022-08-26T05:11:02Z

En el programa El Gordo y La Flaca Lili Estefan salió en defensa de la cantante Thalía cuando el programa de entretenimiento “Chisme ‘no’ Like” conducido por Javier Ceriani aseguró que el productor musical Tommy Mottola le estaba siendo infiel a la actriz Thalía con la estrella peruana Leslie Shaw. Además, esta cantante es cercana a la mexicana y ambas grabaron el tema “Estoy soltera”.

Lili Estefan desmiente rumores de separación entre Thalía y Tommy Mottola

Lili Estefan ante esta ola de chisme aprovechó su espacio dentro del Gordo y La Flaca para desmentir la información de la supuesta separación entre Thalía y Tommy Mottola, siendo rumores creados por el programa “Chisme ‘no’ Like” el cual no es la primera vez que hablan de la mexicana. “No voy a mencionar el nombre de la persona que crea todos estos chismes, pero estoy segura que mucha gente lo sabe porque no es el primero que le crean a Thalía, a Thalía le han dicho uno sobre Shakira, otro sobre la familia Aguilar, otro sobre prendas que supuestamente se había ella llevado de una joyería en Los Ángeles recientemente, y esta es la cuarta vez que esta misma persona le crea un chisme”. Comentó Estefan.

Lili Estefan es muy cercana a Thalía y es que tanto la animadora como la cantante tienen muchos años de amistad recordemos que la flaca más famosa de la televisión es sobrina del empresario musical Emilio Estefan, quien a su vez es de los mejores amigos de Tommy Mottola, esposo de la cantante mexicana, desde que Thalía se casó en el año 2000 con Mottola la relación entre ellas se ha vuelto muy cercana es por eso que Lili Estefan sale en defensa del matrimonio. “Hoy hablé con ambos, están felices, están contentos, todo está perfecto, todo está espectacular. No me imagino a Thalía en ningún momento salir a desmentir ninguno de estos cuatro chismes, Raúl, porque no sé, no viene al caso”.

Play

Video Video related to lili estefan desmiente la separación entre tommy mottola y thalía 2023-02-07T08:22:45-05:00

Thalía es una de las cantantes latinas más activas en las redes sociales pero recientemente no ha publicado ninguna fotografía al lado de su esposo e incluso la última publicación que realizó junto a Tommy Mottola fue el pasado 2 de diciembre del 2022, con motivo de su aniversario de bodas siendo un rumor que cobró fuerza en la internet y Lili Estefan amiga de la familia Mottola Sodi decidió desmentir este chisme debido a que la cantante mexicana va a preferir estar alejada del escándalo.