Lele Pons fue al hospital tras fuerte caída en su fiesta

La influencer venezolana Lele Pons, quien tiene siete meses de embarazo, fue al hospital tras sufrir dos caídas en su fiesta para revelar el sexo de su bebé. “Emocionalmente no estoy bien”, confesó la influencer, quien recibió fuertes criticas por usar una sustancia resbalosa en su fiesta y le causó dos fuertes caídas. “Las redes piensan que personas como yo no ven nada, y sí ven y han habido muchas buenas personas que me han mandado mensajes increíbles y no saben qué diferencia hacen esos tipos de mensajes”.

Durante una entrevista exclusiva con Javier Ceriani, Lele Pons cuenta que ella no sabía que la sustancia que se iba a usar en su fiesta, para revelar el sexo de su bebé, iba a ser como slime. “Yo pensé que iba a ser algo como pintura”, cuenta ella. Lele dice que en su fiesta tenía varios doctores invitados que la revisaron en el momento. “Después que dijo ‘estas bien y se ve todo tranquilo, ve a disfrutar un poquito más’ y me fui un poco más temprano a la casa”, contó Lele.

Lele Pons asegura que está fisicamente bien. Lo único que le recomendaron en el hospital que tenía que tomar más agua porque estaba muy nerviosa.

Ceriani le preguntó si ella se arrepiente de haber hecho su fiesta publica. Ya que el líquido que usaron causó que ella se resbale. “Yo digo ‘cónchale me resbale’ pero estuve con mucha gente que amo. Yo la pase increíble con todos. Fue un ambiente muy bonito y todo estaba bien. Es muy triste que esto pasó”, dijo Lele.

Lele Pons con tacones, de entrada. Por poco y cae encima de su barriga. Eso pudo haber terminado en tragedia. Ni en ella ni en el padre de su bebé cupo la prudencia. De verdad hay gente que no debería reproducirse. pic.twitter.com/tUl2hLrVrV — Emmanuel ZP (@EmmanuellePaez) April 26, 2025

Lele Pons ha recibido fuertes criticas

Lele Pons ha recibido fuertes criticas tras la fuerte caída que sufrió en su fiesta. Una de las más fuertes criticas ha sido “cuando la gente me está diciendo que yo intencionalmente quería hacerle daño a mi bebé eso fue como: ‘Oh my God (Oh Dios mío), si yo siempre quise ser mamá'”.

La ‘influencer’ de origen venezolano insistió en que no fue internada, pero sí acudió al hospital para solicitar ayuda y atención médica con el fin de poder tranquilizarse tras el estado emocional que le generó lo ocurrido.

Lele Pons – quien tiene 54 millones de seguidores- busca tener una vida privada

La influencer venezolana se mantiene compartiendo su vida con sus 54 millones de seguidores. Pero eso va a cambiar. Ahora que está en la dulce espera, Lele Pons y su esposo Guaynaa buscarán su vida familiar más privada.