Lele Pons y Guaynaa esperan su primer bebé

Lele Pons, ex alumna de la temporada 32 de “Dancing With the Stars”, está embarazada de su primer hijo.

“¡¡¡ESTAMOS EMBARAZADOS!!!!! ¡No podemos esperar a conocerte! Los amamos, mamá y papá”, escribió Lele Pons en una publicación de Instagram el domingo 9 de marzo.

La influencer de 28 años y su esposo, el rapero Guaynaa, de 32 años, se casaron en marzo de 2023. Se conocieron mientras trabajaban juntos en el video musical de “Se Te Nota” en septiembre de 2020. A partir de ahí, continuaron pasando tiempo juntos y finalmente se enamoraron.

La familia de Lele Pons en DWTS la felicitó por la noticia del bebé

Lele Pons compartió algunas fotos de maternidad junto con el anuncio. Muchos de sus amigos de “Dancing With the Stars” aparecieron en la sección de comentarios para felicitarla por la emocionante noticia.

“¡Leeeeeeeeleeeeeee felicitaciones niña!!!!”, escribió la bailarina de salón Val Chmerkovskiy.

“LELE. ¡Estoy muy, muy, muy feliz por las dos! Vas a ser la mamá más increíble”, dijo la ex bailarina profesional Lindsay Arnold.

“FELICITACIONES”, decía un mensaje de Jenna Johnson.

“¡Sí! Felicitaciones”, agregó Pasha Pashkov.

Lele Pons también recibió el cariño de Daniella Karagach y Rylee Arnold.

Harry Jowsey lloró al enterarse que Lele Pons está embarazada

Lele Pons conoció a la estrella de reality shows Harry Jowsey en “Dancing With the Stars” y se ha mantenido en contacto con él desde entonces.

Ella compartió la noticia del bebé con Jowsey en un episodio de su podcast “Boyfriend Material” y él se puso a llorar.

Durante su charla, Pons le entregó a Jowsey un regalo dentro de lo que parecía un estuche de gafas de sol. Jowsey, que se reía, rápidamente se dio cuenta de que su amigo le estaba diciendo algo importante. Su rostro se ensombreció y comenzó a llorar. Dentro del estuche había una prueba de embarazo positiva.

Más tarde, Jowsey utilizó sus Instagram Stories para felicitar a Lele Pons y a su esposo.

“Hermosos padres”, escribió. En una publicación posterior, Jowsey filmó el estómago de Lele Pons.

“Esto es una locura”, dijo. “No lo puedo creer”.

Pons dijo que solo tenía 17 semanas en ese momento.

Jowsey también compartió un clip del podcast en su cuenta de Instagram.

“No lo puedo creer, estoy muy orgulloso de ustedes @lelepons @guaynaa. Este bebé será muy querido. No podría estar más feliz por ustedes dos. Hace unas semanas, Lele entró en @boyfriendmaterial y nos dio la mejor sorpresa. No puedo esperar a que vean nuestra conversación completa sobre este nuevo y emocionante capítulo en su vida”, escribió.

El episodio del podcast se lanzará el martes 11 de marzo.

